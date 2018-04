Siteimprove SEO gir digitale team mulighet til å arbeide smart og enklere bli funnet

Siteimprove SEO gir bedrifter og organisasjoner en strukturert tilnærming til SEO, som forenkler jobben til digitale ledere og deres team med å ta for seg den viktige, men kompliserte jobben med å mestre SEO for å øke synligheten på nett og nå ut til potensielle kunder og brukere.

«I dagens digitale verden er søkemotorer en absolutt nødvendighet for å selge til eller kommunisere med potensielle kunder. Tross alt, hva er poenget med å lage innhold av høy kvalitet hvis ingen legger merke til hva som skjer etter du klikker på «publiser»? Det er derfor det å ha en smart tilnærming til SEO er likeså viktig som godt innhold,» sier Morten Ebbesen, CEO i Siteimprove.

I løpet av det siste tiåret har søkemotorer fundamentalt forandret måten folk tenker på, oppfører seg og danner seg meninger. I dag søker og sammenligner 81% av forbrukere produkter på nett før de kjøper, og i B2B-sammenheng stiger tallet til 94%. Virksomheter vet at de må være tilgjengelige der folk søker, men det er ikke nok å bare bli rangert av søkemotorer.

«Det sies at det beste stedet å gjemme et lik er på side to på Google, fordi de første 10 søkeresultatene får 95% av besøkene. Så hvis du ikke ligger på side 1, er det sannsynlig at du i noen menneskers verden ikke engang eksisterer,» sier Morten Ebbesen og fortsetter: «Å fikse dette er ikke lett, fordi algoritmene og reglene for søk forandrer seg hele tiden, og konkurransen er knallhard. Videre, jobber mange team på en veldig lite produktiv måte, rett og slett fordi de ikke vet hva den andre gjør. Med Siteimprove SEO tar vi direkte tak i disse utfordringene ved å gjøre de forståelige og håndterbare for digitale team, av alle typer størrelser og bakgrunner.»

Siteimprove SEO gir brukere mulighet til å vurdere hvor godt nettstedet er optimalisert for søkemotorer, ved å benytte seg av 66 sjekkpunkter som videre er delt inn i fire kategorier: Technical, Content, User Experience og Mobile. Resultatene fra disse sjekkpunktene blir oversatt til en overordnet SEO-score, samt scorer underliggende hver kategori. Basert på denne informasjonen, mottar brukerne praktiske og konkrete anbefalinger på hva man burde fikse.

Ironisk nok er det ofte travelt opptatte digitale team som forhindrer at hjemmesiden får bedre synlighet. Activity Plans er kjernen i Siteimprove SEO. Dette er justerbare arbeidsganger som slår sammen forskjellige typer data som man typisk får fra fem forskjellige SEO-verktøyer: Inkludert konkurrentanalyse, søkeordsovervåkning, innholdsoptimalisering, med mere. Med alt dette på et sted, kan forskjellige team ha gjennomsiktighet på tvers av arbeidsbeskrivelser, avdelinger eller områder, og dermed jobbe smartere. Disse funksjonene har allerede blitt varmt mottatt av en rekke kunder som har testet Siteimprove SEO i løpet av de siste månedene.

«Jeg tror at Siteimprove sitt nye SEO-produkt vil ha en stor og positiv innvirkning på vår arbeidshverdag. Activity plans hjelper oss med å fordele og prioritere jobben med SEO og jeg er veldig imponert over dataen fra Competitor Analysis, fordi det vises på en tydelig og nyttig måte. Keyword Insights er en annen funksjon som jeg definitivt kan bruke på daglig basis. For eksempel, for å holde overblikk over hvordan vi rangerer på forskjellige SEO-nøkkelord og fokusere arbeidet mitt deretter,» sier Hasse Hansen fra Digital Marketing i Ruko, en Dansk kunde av Siteimprove.

Gjennom en direkte integrering av Googles Search Console, hjelper Siteimprove SEO deg med å forstå hvordan verdens mest populære søkemotor og dens brukere ser og finner din hjemmeside. Ved å lære hvilke spørsmål og søkeord som gjorde at du viste i søkeresultater, gjør at du bedre kan forstå ditt publikum, unngå slang, og virkelig snakke deres språk. På denne måten gir Siteimprove SEO mulighet til å oppdage nye, potensielle søkeord som tiltrekker seg trafikk og filtrere dem basert på din strategi.

I følge markedsundersøkelser utført av Siteimprove ved å bruke rammeverket til firmaets Digital Certainty Index™ (DCI™), er SEO en av de mest omtalte, men også minst forståtte aspekter ved arbeidet med hjemmesiden. I en ny undersøkelse som spesifikt vurderer SEO-kunnskapene til de 15 største forhandlerne i Tyskland, Frankrike og Storbritannia, var den overordnede DCI™-scoren 80 og scoren for SEO 82. Siteimprove sin 'benchmark' kategoriserer en score mellom 71-80 som «Medium», og 81-90 som «Bra», som betyr at store forhandlere er i den nedre delen av «Bra» med mye rom for forbedring før de kan nå «Svært Bra», og ikke minst «Verdensklasse».

Om Siteimprove SEO

Siteimprove SEO gir deg mulighet til å vurdere din hjemmeside sin søkemotorytelse basert på 66 sjekkpunkter som er oversatt til en overordnet SEO-score med underliggende scorer for de relevante nøkkelområdene. Basert på denne 'kunnskapsbasen', blir du gitt konkrete forslag som gjør det enkelt å oppdage, prioritere og takle daglige SEO-problemer. Identifiserte problemer kan markeres som fokusproblemer i dine Activity Plans, en nøkkelproduktfunksjon som spesifiserer det faktum at mange digitale team mangler gjennomsiktighet og effektive arbeidsganger for SEO på tvers av arbeidsbeskrivelser, avdelinger og områder. Activity Plans slår sammen informasjon på ett sted, som gjør at forskjellige team kan jobbe smartere, ikke hardere, for å gjøre hjemmesiden enklere å finne. Gjennom en direkte integrasjon av Googles Search Console, gir Siteimprove SEO også muligheten til å forstå hvordan verdens mest populære søkemotor og dens brukere finner din hjemmeside. Dette tillater deg å identifisere nye, potensielle søkeord og filtrere dem basert på din strategi.

Om Siteimprove

Vi er et firma som er fokusert på medmennesket og som er drevet av digital sikkerhet. Vi har hjulpet mere enn 6.500 organisasjoner og virksomheter med å forvandle måten de administrerer og leverer sin digitale tilstedeværelse på. Den digitale tidsalder har gjort oss mere tilkoblet, informerte og mobile. Imidlertid er det lett å miste oversikten over din digitale tilstedeværelse og strategiske mål. Med vår intelligente programvare og kunnskapsrike ansatte, hjelper vi organisasjoner med å oppklare digital sikkerhet hver eneste dag.

