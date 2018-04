Siteimprove SEO voimaannuttaa digitiimit toimimaan älykkäämmin ja auttaa tulemaan löydetyksi

Siteimprove SEO tarjoaa yrityksille ja organisaatioille strukturoidun lähestymistavan hakukoneoptimointiin. Sen ansiosta digijohtajien tiimeineen on helpompaa suorittaa hakukoneoptimoinnin hallinnan tärkeitä ja tunnetusti monimutkaisia tehtäviä näkyvyyden parantamiseksi verkossa ja uusien potentiaalisten asiakkaiden ja käyttäjien löytämiseksi.

"Tämän päivän digitaalisessa maailmassa hakukoneet ovat ehdottomia tuotteiden myymisessä potentiaalisille asiakkaille ja vuorovaikutussuhteen luomiseksi heidän kanssaan. Mitä järkeä on luoda korkealaatuista digitaalista sisältöä, jos kukaan ei kiinnitä huomiota siihen, mitä julkaisun jälkeen tapahtuu? Siksi älykäs lähestymistapa hakukoneoptimointiin on aivan yhtä tärkeää kuin hyvän sisällön kehittäminen", toteaa Morten Ebbesen, Siteimproven toimitusjohtaja.

Viimeisen vuosikymmenen aikana hakukoneet ovat muuttaneet perusteellisesti tapaa, jolla ihmiset ajattelevat, käyttäytyvät ja muodostavat mielipiteitä. Nykyään esimerkiksi 81 prosenttia kuluttajista tutustuu tuotteeseen ja vertailee tuotteita verkossa ennen ostamista, ja B2B-kontekstissa luku nousee 94 prosenttiin. Yritykset tietävät, että niiden täytyy olla siellä, missä ihmiset tekevät hakuja, mutta pelkkä hakukoneindeksointi ei riitä.

"Sanotaan, että paras paikka kätkeä ruumis on Googlen toinen sivu, sillä kymmenen ensimmäistä hakukonetulosta saavat 95 prosenttia kaikesta liikenteestä. Joten jos et näy ensimmäisellä sivulla, et todennäköisesti ole olemassa joillekin ihmisille", Morten Ebbesen sanoo ja jatkaa: "Tämän korjaaminen ei ole helppoa, sillä hakukonealgoritmit ja säännöt muuttuvat jatkuvasti ja kilpailu huomiosta on kovaa. Myös tiimit työskentelevät usein epätuottavasti yksinkertaisesti siksi, että toinen käsi ei tiedä, mitä toinen käsi tekee. Siteimprove SEOn avulla puutumme suoraan näihin haasteisiin tekemällä ne ymmärrettäviksi ja hallittaviksi kaikenkokoisille ja kaikenlaisen taustan omaaville digitiimeille."

Siteimprove SEO voimaannuttaa käyttäjät tarkistamaan verkkosivustonsa hakukonevalmiuden 66 erilaisen tarkistuksen avulla, jotka on jaettu neljään eri kategoriaan: Tekninen, Sisältö, Käyttäjäkokemus ja Mobiili. Näiden tarkistusten tulokset käännetään yleisiksi SEO-pisteiksi sekä jokaisen alakategorian alipisteiksi. Näiden tietojen perusteella käyttäjät saavat käytännöllisiä ja toteutettavia suosituksia siitä, mitkä korjaukset heidän tulee priorisoida.

On ironista, että usein kiireiset digitiimit estävät itse sivustoaan saamasta parempaa näkyvyyttä. Siteimprove SEO keskittyy Activity Planien ympärille. Activity Planit ovat muokattavia työnkulkuja, ja ne yhdistävät erilaista dataa, joka saadaan tavallisesti erilaisista hakukoneoptimointityökaluista, sisältäen Competitor Analysis, Keyword Monitoring ja Content Optimization, ynnä muita ominaisuuksia. Kun kaikki tiedot ovat samassa paikassa, tiimit saavat läpinäkyvyyttä rooleihin, osastoihin ja alueisiin ja pystyvät toimimaan fiksummin. Nämä ominaisuudet ovat jo saaneet lämpimän vastaanoton monilta asiakkailta, jotka ovat testanneet Siteimprove SEOa muutaman viime kuukauden aikana.

"Uskon, että Siteimproven uudella hakukoneoptimointitarjonnalla on suuri positiivinen vaikutus jokapäiväiseen työhömme. Activity Planit auttavat jakamaan ja priorisoimaan hakukoneoptimointipyrkimykset, ja olen todella vaikuttunut Competitor Analysis -datasta, sillä se esitetään selkeästi ja hyödyllisesti. Keyword Insights on toinen ominaisuus, jota voin käyttää päivittäin. Voin esimerkiksi pitää silmällä sitä, miten sijoitumme hakukoneoptimoinnin eri avainsanoilla, ja keskittää ponnisteluni sitten sen mukaan", kertoo Hasse Hansen, Siteimproven tanskalaisen asiakkaan Rukon digitaalisesta markkinoinnista.

Suoralla integroinnilla Google Search Consoleen Siteimprove SEO auttaa myös ymmärtämään, miten maailman suosituin hakukone ja sen käyttäjät näkevät ja löytävät verkkosivustosi. Kun opit ymmärtämään, mitkä kyselyt ja asiasanat saavat sivustosi näkymään hakutuloksissa, ymmärrät paremmin yleisöäsi, voit välttää ammattijargonia ja puhua aidosti kohdeyleisösi kieltä. Tällä tavoin Siteimprove SEO auttaa sinua löytämään uusia, mahdollisesti liikennettä tuovia avainsanoja, ja suodattamaan ne strategiasi mukaisesti.

Siteimproven alalla tekemän tutkimuksen mukaan, jonka se toteutti yrityksen Digital Certainty Index™ (DCI™) -kehyksen avulla, hakukoneoptimointi on sekä puhutuin että vähiten ymmärretty verkkosivuston hallinnoinnin puolista. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa, jossa arvioitiin erityisesti Saksan, Ranskan ja Ison-Britannian 15 suurimman yrityksen SEO-taitoja, yleiset DCI™-pisteet olivat alle 80 ja hakukoneoptimointikohtaiset pisteet olivat 82. Siteimproven vertailuarvot kategorisoivat pisteet 71–80 "keskinkertaisiksi" ja 81–90 "hyviksi", eli suuret jälleenmyyjät sijoittuvat pisteissä "hyvän" alapäähän, joten heillä on paljon varaa parantaa, ennen kuin he saavuttavat "erittäin hyvät" tai "maailmanluokan" pisteet.

Siteimprove SEO voimaannuttaa sinut tarkistamaan verkkosivustosi hakukonetehokkuuden 66 erilaisella tarkastuksella, jotka muunnetaan yleisiksi SEO-pisteiksi sekä merkityksellisten avainalueiden alipisteiksi. Tämän "tietoperustan" perusteella saat toteutettavia suosituksia, joiden avulla päivittäisten hakukoneoptimointiongelmien löytäminen, priorisoiminen ja ratkaiseminen on helppoa. Tunnistetut ongelmat voidaan merkitä ensisijaisiksi ongelmiksi Activity Planeissa, tuotteen keskeisessä ominaisuudessa, joka puuttuu siihen tosiasiaan, että monilta digitiimeiltä puuttuu läpinäkyvyyttä ja tehokas hakukoneoptimoinnin työnkulku eri työrooleissa, osastoilla ja alueilla. Activity Planit kokoavat tiedot samaan paikkaan, jolloin tiimit voivat työskennellä fiksummin, eivät kovemmin, jotta heidän sivustonsa tulisi löydetyksi. Suoralla integroinnilla Google Search Consoleen Siteimprove SEO auttaa myös ymmärtämään, miten maailman suosituin hakukone ja sen käyttäjät löytävät verkkosivustosi. Näin voit löytää uusia, mahdollisesti liikennettä tuovia avainsanoja, ja suodattaa ne strategiasi mukaisesti.

Olemme ihmiskeskeinen SaaS-yritys, joka haluaa yksinkertaistaa verkkosivustojen hallintaa ja tehdä internetistä paremman paikan. Olemme auttaneet yli 6 500 organisaatiota muuttamaan tapaa, jolla he hallitsevat ja toteuttavat digitaalista läsnäoloaan. Digiajan ansiosta meillä on paremmat yhteydet, tiedot ja mahdollisuudet liikkuvuuteen. On kuitenkin helppoa kadottaa näkyvyys organisaatiosi digitaalisesta läsnäolosta ja strategisista tavoitteista. Älykkään automaatio-ohjelmamme ja osaavien asiantuntijoidemme avulla autamme organisaatioita löytämään tarvittavaa selkeyttä digitaalisen varmuuden saavuttamiseksi päivittäin.

