Siteimprove SEO permette ai team digitali di lavorare in modo più efficiente ed intelligente

Siteimprove SEO fornisce alle aziende e alle organizzazioni un approccio strutturato al SEO, semplificando il complesso lavoro dei manager e dei team digitali. Si sa che il SEO permette di migliorare la visibilità online e quindi di attirare un maggior numero di clienti potenziali e di utenti.

"Nel mondo digitale moderno, i motori di ricerca sono diventati una necessità assoluta per le attività commerciali, o di comunicazione con i potenziali clienti. Dopo tutto, che senso avrebbe creare contenuti d'alta qualità se poi non si presta la dovuta attenzione a cosa succede dopo la loro pubblicazione? Ecco perché avere un approccio intelligente in materia di SEO è altrettanto importante quanto la pubblicazione di contenuti eccellenti," afferma Morten Ebbesen, CEO di Siteimprove.

Negli ultimi dieci anni i motori di ricerca hanno cambiato radicalmente il modo con cui la gente pensa, si comporta e forma opinioni. Oggi, per esempio, l'81% dei consumatori cerca e mette a confronto i prodotti online prima di acquistarli. Nel settore B2B questo percentuale raggiunge il 94%. Le aziende sanno di dover essere dove la gente cerca. Avere il sito indicizzato dai motori di ricerca non è però sufficiente.

"Dicono che il posto migliore per nascondere un cadavere sia la seconda pagina di Google perché i primi 10 risultati di una pagina di ricerca rappresentano il 95% del traffico. Quindi, se non siete elencati nella prima pagina, probabilmente per alcune persone non esistete affatto," continua Morten Ebbesen. "Non è facile risolvere questo problema perché gli algoritmi e le regole legate alla ricerca cambiano continuamente e la competizione per attirare l'attenzione è feroce. Inoltre, spesso i team lavorano in modo controproducente, perché la mano destra non sa cosa fa quella sinistra e viceversa. Siteimprove SEO permette di affrontare direttamente queste sfide, rendendole più comprensibili e gestibili per tutti i tipi di team digitali."

Siteimprove SEO permette agli utenti di verificare l'idoneità ai motori di ricerca del loro sito web attraverso 66 diversi controlli che sono suddivisi in quattro categorie: Technical, Content, User Experience e Mobile. I risultati di questi controlli sono tradotti in un punteggio complessivo SEO più sotto-punteggio per ogni categoria. Sulla base di questa conoscenza gli utenti ricevono consigli pratici e applicabili su quali problemi devono essere risolti per primi.

Ironicamente, sono spesso i team digitali a rappresentare il primo ostacolo che impedisce una migliore visibilità del loro sito web. Siteimprove SEO ruota attorno agli Activity Plan: si tratta di flussi di lavoro personalizzabili che mettono di fondere insieme i dati raccolti da cinque diversi strumenti SEO che comprendono Analisi della concorrenza, Monitoraggio parole chiave, Ottimizzazione dei contenuti e altro ancora. La possibilità di avere tutte le istruzioni necessarie in un unico posto, permette ai team di generare una maggiore trasparenza tra i ruoli, i reparti o le aree geografiche, e di lavorare in modo più intelligente. E queste caratteristiche sono state già accolte a braccia aperte da quei clienti che hanno avuto la possibilità di provare Siteimprove SEO nel corso degli ultimi mesi.

"Credo che il nuovo Siteimprove SEO avrà un enorme impatto positivo sul nostro lavoro quotidiano. Gli Activity Plan ci permettono di ripartire e dare priorità alle nostre attività legate al SEO. Sono rimasto particolarmente colpito dai dati di Analisi della concorrenza perché sono chiari ed estremamente utili. Keyword Insights è un'altra funzione che posso sicuramente utilizzare su base giornaliera. Per esempio, per seguire la nostra posizione in base alle diverse parole chiave SEO e poi concentrare i miei sforzi di conseguenza ", dice Hasse Hansen di Digital Marketing in RUKO, un cliente danese di Siteimprove.

Grazie all'integrazione diretta di Google Search Console, Siteimprove SEO ti aiuta a capire come funziona il principale motore di ricerca, cosa vedono i suoi utenti e, cosa molto importante, in che modo trovano il tuo sito web. Imparare quali query e termini hanno permesso di far comparire il tuo sito come risultato di una ricerca, ti permette di capire meglio la tua audience, di evitare il gergo e di parlare veramente la loro lingua. In questo modo, Siteimprove SEO ti consente di scoprire parole chiave nuove e potenzialmente in grado di attirare maggior traffico, e di filtrarle in base alla tua strategia.

Secondo uno studio svolto da Siteimprove con il suo Digital Certainty Index™ (DCI™) SEO è uno degli argomenti più attuale ma l'aspetto meno compreso della gestione di un sito web. In un recente studio che valuta specificamente le capacità SEO dei 15 più grandi rivenditori di tutta la Germania, Francia e Regno Unito, il punteggio complessivo DCI ™ è risultato pari a 80 e quello specifico per il SEO 82. Il benchmark di Siteimprove definisce un punteggio tra 71 e 80 come "Medium," tra 81 e 90 come "Good", quindi suddetti rivenditori raggiungono a malapena il livello "Good", lasciando molto spazio per i miglioramenti prima di arrivare a "Very Good" o addirittura a "World Class."

Informazioni su Siteimprove SEO

Siteimprove SEO permette di verificare le prestazioni del tuo sito web in termini di ottimizzazione per i motori di ricerca, per mezzo di 66 controlli che vengono poi tradotti in punteggio SEO e relativi sotto-punteggi per le aree chiave. Sulla base di questo ' Knowledge Foundation ', vengono date delle raccomandazioni che permettono di scoprire, organizzare in base alle priorità e affrontare giornalmente le questioni legate al SEO. I problemi identificati possono essere evidenziati negli Activity Plan, una funzione chiave del prodotto che permette di affrontare la mancanza di trasparenza in molti team digitali, e di sviluppare flussi di lavoro più efficienti in base ai ruoli, ai reparti e alle regioni. Gli Activity Plan mettono insieme gli approfondimenti in un unico strumento che permette ai team di lavorare in modo più intelligente per migliorare la visibilità del loro sito web. Grazie all'integrazione diretta di Google Search Console, Siteimprove SEO ti aiuta a capire come il principale motore di ricerca internazionale e i suoi utenti trovano il tuo sito web. In questo modo ti consente di scoprire parole chiave nuove e potenzialmente in grado di attirare maggior traffico, e di filtrarle in base alla tua strategia.

Informazioni su Siteimprove A/S

Siamo un'azienda people-centric guidata dalla certezza digitale. Abbiamo aiutato più di 6.500 organizzazioni a trasformare il modo in cui gestiscono e offrono la loro presenza digitale. L'era digitale ci ha reso più connessi, informati e mobili. Tuttavia, è facile perdere la visibilità della tua presenza digitale e dei tuoi obiettivi strategici. Grazie al nostro software di automazione intelligente e al nostro team di esperti, aiutiamo le organizzazioni a trovare la chiarezza di cui hanno bisogno per raggiungere la certezza digitale ogni giorno.

www.siteimprove.com

https://siteimprove.com/en/seo

