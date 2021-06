Skupina Shanghai Electric Wind Power Group vstupuje na burzu SSE STAR a dáva nový impulz svetovému odvetviu veternej energie

ŠANGHAJ, 1. júna 2021 /PRNewswire/ -- V budove šanghajskej burzy cenných papierov sa 19. mája 2021 konal slávnostný ceremoniál pri príležitosti primárnej verejnej ponuky akcií (IPO) spoločnosti Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. (Ďalej len "Shanghai Electric Wind Power Group") (688660), dcérskej spoločnosti Shanghai Electric Group Co. Ltd. (Ďalej len "Shanghai Electric" alebo "spoločnosť") (601727.SS a 02727.HK), na burze cenných papierov v Šanghaji (Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board). Uvedenie na burzu začalo významnú éru v histórii spoločnosti a slúži ako nový odrazový mostík, ktorý firme pomôže urýchliť celosvetový prechod k ekonomike poháňanej ekologickejšou a udržateľnejšou veternou energiou.