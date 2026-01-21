SmallRigがCES初出展で戦略転換を提示、日常における創造を軸に撮影のイノベーションを再構築

ラスベガス、2026年1月21日 /PRNewswire/ -- 撮影ソリューションを世界的に展開する専門ブランドのSmallRigは、1月6〜9日に開催されたCES 2026に初出展し、グローバル戦略における重要な節目を迎えました。

CESブースを共創ハブとして再構築

SmallRigは、S70ワイヤレスマイクの海外向け初公開や、直近で発表された複数製品の展示と合わせて、従来の展示形式とは一線を画すブースコンセプトを打ち出しました。SmallRigは製品の展示のみに注力するのではなく、ブースの空間を「クリエイターサービスステーション」へと変貌させ、デバイスの充電や休憩スペースの提供に加え、ケージ、三脚、マイクなどプロ用の撮影アクセサリー一式を自由に利用できるようにしました。また、エンジニアとクリエイターを直接つなぐ、現場でのリアルタイムのフィードバック環境により、ブース体験そのものを再定義しました。展示スペースを共創ハブに転換するというこの決断は、撮影アクセサリー業界の競争がハードウェアのスペックだけでなく、ユーザーエコシステムを構築および維持する能力によって左右されるようになっているという、より大きな変化を反映しています。

ここ数年、SmallRigは実際の利用シーンに基づいた共創イニシアチブを推進することで、エコシステムを構築する企業としての役割を強化してきました。CESはこうした重要なシナリオの1つです。SmallRigのLiyuan Weiマーケティングマネージャーは、「CESは年に一度のテクノロジーの展示会であるだけでなく、クリエイターにとってはコンテンツ制作が集中的に行われる環境でもあります」と述べました。「今回の出展は、消費者の撮影トレンドに対する理解を明確にし、クリエイターの差し迫ったニーズに合わせたソリューションを提供するというコミットメントに基づく判断でした。」

このアプローチは、S70ワイヤレスマイクの展示にも表れています。この製品は、高音質と目立たないフォームファクターを同時に満たしたいというクリエイターの要求に直接応えています。SmallRigは、製品のコンパクトで目立たないデザインを印象付けるため、参加型の「宝探し」アクティビティを導入しました。遊び心あふれる記憶に残る体験を通じて、クリエイターがマイクの「見えない」存在を実感できる機会を提供しました。また、iPhone 17 Proシリーズ用の最新のSmallRigケージシリーズや、SmallRig×Potato Jet TRIBEX CARBON IIダイナミックバランス油圧雲台搭載カーボンファイバー三脚（Carbon Fiber Tripod With Dynamic Balance Hydraulic Fluid Head）など、現場で貸し出し可能な需要が高いアクセサリーによって、軽量で消費者志向のクリエイションツールへの幅広いシフトに対応するブランドの姿勢が際立ちました。

クリエイター経済の拡大に向け、エコシステム主導型戦略を推進

ブースでの試みと製品デザインの選択は、SmallRigが新たな成長段階に入ったことを示しています。SmallRigは、消費者市場での存在感を戦略的に強化し、デザイン能力と長年にわたるユーザーとの共創哲学を、より広範なクリエイター層にまで広げています。長年にわたり、SmallRigの撮影アクセサリーのエコシステムは、カメラやシネマシステムなどのプロ用機器を中心に展開され、機能的なパフォーマンスを中心としたモジュール式のプラグアンドプレイ・ソリューションを提供してきました。現在、軽量な撮影が主流になるにつれ、クリエイティブツールはプロ仕様の機器からコンシューマーエレクトロニクスへと急速に移行しています。

同時に、クリエイターの世界そのものも多様化しています。経験豊富な専門家だけでなく、インフルエンサーマーケティング会社、独立系コンテンツクリエイター、日常的に活動する多くのユーザーも含まれるようになりました。こうしたクリエイターの多くにとって重要なのは、技術的な熟練ではなく、日常生活の瞬間を素早く捉え、共有し、表現する能力です。この変化は、撮影エコシステムを担うブランドに対して、よりスマートでインクルーシブなデザインを通じて、「プロフェッショナル」と「大衆市場」の垣根をどう取り払うかを再考するよう迫っています。

創作が直感的な行動となった時代において、SmallRigのCES 2026への参加は、戦略的な考え方の転換を反映しています。SmallRigは「機器、機能的需要、アクセサリーの充足」という従来の経路を越えて、日常的なユーザーシナリオをエコシステム戦略の中心に据えています。撮影アクセサリーは、単なる道具ではなく、創造的な環境を形成し、インスピレーションを掻き立てる触媒として位置づけられています。ツール重視のアプローチからエコシステム主導の哲学への移行は、SmallRigが長年掲げてきたユーザー中心の価値観と密接に合致しています。これにより創作の敷居を下げ、拡大し続けるグローバルなクリエイターコミュニティにおいて、表現と創造性を絶え間なく刺激することを目指しています。

詳細についてはこちらをご覧ください：www.smallrig.com

SOURCE SmallRig