Smartee rafforza la presenza europea con una nuova filiale nel Regno Unito e un centro di supporto clinico ortodontico

Oct 24, 2025, 09:32 ET

STOKE-ON-TRENT, Inghilterra, 24 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology ha inaugurato ufficialmente la sua filiale nel Regno Unito e il Centro europeo di supporto clinico ortodontico a Stoke-on-Trent, facendo così segnare un passo significativo nella sua strategia di localizzazione europea. La nuova struttura potenzia la capacità di Smartee di fornire supporto clinico localizzato e collaborazione accademica ai professionisti dell'ortodonzia in tutta la regione.

Smartee Denti-Technology New UK Subsidiary
Situato nelle West Midlands, tra Manchester e Birmingham, il centro beneficia di una solida infrastruttura medica e di comodi collegamenti di trasporto. Fungerà da sede centrale di Smartee nel Regno Unito e fornirà servizi di pianificazione dei trattamenti ortodontici, analisi dei casi e supporto tecnico per garantire la conformità agli standard clinici europei.

Grazie a 21 anni di esperienza nella tecnologia degli allineatori trasparenti, il team di Smartee UK collaborerà con istituti odontoiatrici locali, ospedali e organizzazioni accademiche per promuovere la ricerca, la formazione clinica e l'innovazione. Il centro si propone inoltre di sviluppare soluzioni ortodontiche specifiche per ogni regione e di organizzare programmi di formazione professionale per supportare i professionisti in tutta Europa.

"Il Regno Unito rappresenta uno dei mercati sanitari e scientifici più lungimiranti d'Europa", ha dichiarato Junfeng Yao, fondatore di Smartee Denti-Technology. "La creazione della nostra filiale nel Regno Unito e dello European Clinical Support Center rafforza il nostro impegno nel supportare i medici locali attraverso la tecnologia, la formazione e soluzioni basate sulla precisione".

Fondata nel 2004 e con sede a Shanghai, Smartee è un fornitore leader a livello mondiale di allineatori trasparenti e soluzioni ortodontiche digitali. L'azienda gestisce quattro centri di ricerca e sviluppo e quattro basi di produzione in Cina e Spagna, con cui serve oltre 99.000 medici partner in 57 paesi con un portafoglio prodotti completo che comprende le serie Smartee GE, Smartee GS, Smartee Alpha, Smartee Kinder e Teen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803664/Smartee_Denti_Technology_New_UK_Subsidiary.jpg

