Smartee renforce sa présence en Europe avec une nouvelle filiale au Royaume-Uni et un centre de soutien clinique orthodontique

STOKE-ON-TRENT, Angleterre, 26 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology vient d'inaugurer officiellement sa filiale britannique et son centre européen de soutien clinique orthodontique à Stoke-on-Trent, marquant ainsi une étape importante dans sa stratégie de localisation européenne. La nouvelle installation renforce la capacité de Smartee à fournir un soutien clinique local et une collaboration académique aux professionnels de l'orthodontie dans toute la région.

Smartee Denti-Technology New UK Subsidiary

Situé dans les West Midlands, entre Manchester et Birmingham, le centre bénéficie d'une solide infrastructure médicale et de liaisons pratiques de transport. Il servira de siège à Smartee au Royaume-Uni et fournira des services de planification de traitements orthodontiques, d'analyse de cas et d'assistance technique pour garantir la conformité avec les normes cliniques européennes.

S'appuyant sur 21 ans d'expertise dans la technologie des aligneurs clairs, l'équipe de Smartee UK collaborera avec les institutions dentaires locales, les hôpitaux et les organisations universitaires pour faire avancer la recherche, la formation clinique et l'innovation. Le centre vise également à développer des solutions orthodontiques spécifiques à chaque région et à organiser des programmes de formation professionnelle pour soutenir les praticiens dans toute l'Europe.

« Le Royaume-Uni représente l'un des marchés scientifiques et de santé les plus prometteurs d'Europe », déclare M. Junfeng Yao, fondateur de Smartee Denti-Technology. « L'établissement de notre filiale britannique et de notre centre européen de soutien clinique renforce notre engagement à donner aux cliniciens locaux les moyens d'agir grâce à la technologie, à l'éducation et à des solutions axées sur la précision. »

Créé en 2004 et basé à Shanghai, Smartee est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gouttières transparentes et de solutions orthodontiques numériques. L'entreprise dispose de quatre centres de R&D et de quatre sites de production en Chine et en Espagne. Elle dessert plus de 99 000 médecins partenaires dans 57 pays grâce à un portefeuille complet de produits comprenant les séries Smartee GE, Smartee GS, Smartee Alpha, Smartee Kinder et Teen.

