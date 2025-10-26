Smartee stärkt europäische Präsenz mit neuer britischer Niederlassung und kieferorthopädischem Support-Center

STOKE-ON-TRENT, England, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology hat offiziell seine britische Tochtergesellschaft und sein europäisches Zentrum für kieferorthopädischen klinischen Support in Stoke-on-Trent eingeweiht und damit einen wichtigen Schritt in seiner europäischen Lokalisierungsstrategie vollzogen. Mit der neuen Niederlassung kann Smartee jetzt besser vor Ort klinische Unterstützung und akademische Zusammenarbeit für Kieferorthopäden in der ganzen Region anbieten.

Das Zentrum liegt in den West Midlands zwischen Manchester und Birmingham und verfügt über eine gute medizinische Infrastruktur und günstige Verkehrsanbindungen. Es wird als Hauptsitz von Smartee in Großbritannien dienen und kieferorthopädische Behandlungsplanungsdienste, Fallanalysen und technische Unterstützung anbieten, um die Einhaltung der europäischen klinischen Standards zu gewährleisten.

Das Team von Smartee UK verfügt über 21 Jahre Erfahrung im Bereich der ClearAligner-Technologie und wird mit lokalen zahnmedizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern und akademischen Organisationen zusammenarbeiten, um Forschung, klinische Ausbildung und Innovation voranzutreiben. Außerdem will das Zentrum auf die Region zugeschnittene kieferorthopädische Lösungen entwickeln und Weiterbildungsprogramme organisieren, um Fachleute in ganz Europa zu unterstützen.

„Das Vereinigte Königreich ist einer der zukunftsorientiertesten Gesundheits- und Wissenschaftsmärkte in Europa", sagte Junfeng Yao, Gründer von Smartee Denti-Technology. „Die Schaffung unserer britischen Tochtergesellschaft und unseres europäischen klinischen Supportzentrums zeigt, wie sehr wir uns dafür einsetzen, Ärzte vor Ort mit Technologie, Schulungen und präzisen Lösungen zu unterstützen."

Smartee wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai. Das Unternehmen ist ein führender globaler Anbieter von transparenten Alignern und digitalen kieferorthopädischen Lösungen. Das Unternehmen betreibt vier Forschungs- und Entwicklungszentren sowie vier Produktionsstätten in China und Spanien und beliefert über 99.000 Partnerärzte in 57 Ländern mit einem umfassenden Produktportfolio, das die Serien Smartee GE, Smartee GS, Smartee Alpha, Smartee Kinder und Teen umfasst.

