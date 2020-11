SodaStream e Snoop Dogg desejam a você festas de fim de ano com significado especial em 2020

O foco da história é o espírito das festas de fim de ano com a família e substitui grandes planos por ficar em casa e apreciar as pequenas e significativas coisas da vida. Como sempre, a SodaStream também passa a sua mensagem ambiental quando uma tartaruga marinha de animação se junta ao Snoop para solicitar que as pessoas façam a pequena mudança que causará um grande impacto na ajuda ao nosso planeta - usar embalagens reutilizáveis. Uma garrafa reutilizável de SodaStream pode economizar milhares de garrafas plásticas de uso único.

A campanha traz essas importantes mensagens da forma clássica e leve da SodaStream, aproveitando o superastro Snoop Dogg para focar em "pequenas coisas", como fazer biscoitos de gengibre com a família. Uma outra cena mostra toda a família de Snoop sentada à mesa para o jantar das festas lutando para ficar fora das telas. Todos com uma máscara do Snoop, das crianças ao cachorro.

"Na SodaStream nós sempre incentivamos as pessoas a fazerem uma mudança positiva. Este ano nós realmente fizemos tudo para ter uma campanha com a qual todos pudessem se identificar, uma campanha sobre o que é importante," comentou Karin Chifter Maor, CMO Global da SodaStream. "SodaStream é a pequena mudança definitiva para reduzir o resíduo plástico de uso único, e Snoop Dogg é um excelente parceiro para ajudar a difundir amplamente essa mensagem de uma forma divertida".

"Eu adoro a minha SodaStream, portanto foi natural para mim fazer parceria com eles nesta campanha. Eles fazem um ótimo produto e uma grande diferença no mundo. Fico feliz por ajudar a espalhar o amor!" disse Snoop Dogg.

O respeitado diretor Jake Szymanski dirigiu o vídeo, alinhado totalmente com o estilo e tom divertido da empresa. Os créditos de Szymanski incluem "Mike and Dave Need Wedding Dates", "The Package," diversos curtas para Funny or Die e "Saturday Night Live" e, mais recentemente, uma inspirada comédia de ação de Forrest Fenn para o Studio 8.

SodaStream faz parte da PepsiCo e é a marca líder mundial de água com gás por volume de consumo. SodaStream permite que os consumidores apreciem água com gás em casa, sem complicações, e ajuda a salvar o planeta. As bolhas de gás da Sodastream são melhores para o consumidor - saudáveis, fáceis de fazer, leves para transportar - e melhores para o planeta - ajudando os consumidores a substituir milhares de garrafas plásticas de uso único por garrafas reutilizáveis de SodaStream. Os produtos estão disponíveis em mais de 80.000 lojas de varejo em 46 países. Para saber mais sobre a SodaStream acesse www.SodaStream.com e siga a SodaStream no Facebook, Instagram e YouTube.

