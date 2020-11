SodaStream und Snoop Dogg wünschen Ihnen eine besonders besinnliche Weihnachtszeit 2020

In dieser Weihnachtszeit bleiben die Familien gemütlich zu Hause, anstatt zu verreisen oder große Pläne zu schmieden, und erfreuen sich an den kleinen, aber bedeutsamen Dingen. Wie immer vermittelt SodaStream auch seine Umweltbotschaft, wenn Snoop zusammen mit einer animierten Meeresschildkröte die Menschen dazu aufruft, den kleinen Schritt zu gehen, auf Mehrwegprodukte umzusteigen und damit einen großen Beitrag für unseren Planeten zu leisten. Mit einer wiederverwendbaren SodaStream-Flasche lassen sich einige Tausend Einweg-Plastikflaschen einsparen.

Die Kampagne verbreitet diese wichtigen Botschaften im typisch unbeschwerten SodaStream-Stil, wobei der Top-Superstar Snoop Dogg dafür wirbt, sich auf die „kleinen Dinge" wie das Backen von Lebkuchen mit der Familie zu konzentrieren. In einer anderen Szene sitzt Snoops ganze Familie am Festtagstisch und kämpft damit, den Bildschirmen fern zu bleiben, und alle tragen Snoops Gesicht, von den Kindern bis zum Hund.

„Bei SodaStream ermutigen wir die Menschen stets, positive Veränderungen zu wagen. In diesem Jahr haben wir wirklich alles getan, um eine Kampagne zu bieten, die jeder nachvollziehen kann, eine Kampagne zu dem, was im Leben wirklich wichtig ist", so Karin Schifter Maor, SodaStream Global CMO. „SodaStream ist der Inbegriff einer solchen kleinen Veränderung, um Einweg-Plastikabfälle zu reduzieren, und Snoop Dogg ist ein großartiger Partner, der dabei hilft, diese Botschaft auf unterhaltsame Weise weit zu verbreiten."

„Ich liebe meinen SodaStream, daher war es nur natürlich, dass ich mich für diese Kampagne mit ihnen zusammengetan habe. Sie machen ein großartiges Produkt und bewirken einen großen Unterschied in der Welt. Deshalb helfe ich gerne, diese Liebe zu verbreiten", so Snoop Dogg.

Der renommierte Regisseur Jake Szymanski führte bei dem Video Regie, was perfekt zum spielerischen Ton und Stil des Unternehmens passte. Zu Szymanskis erfolgreichen Produktionen zählen „Mike and Dave Need Wedding Dates", „The Package", mehrere Kurzfilme für „Funny or Die" und „Saturday Night Live" sowie kürzlich eine von Forrest Fenn inspirierte Action-Komödie für Studio 8.

Über SodaStream

SodaStream gehört zu PepsiCo und ist gemessen am Volumenverbrauch die weltweit führende Wassersprudlermarke. SodaStream ermöglicht es den Verbrauchern, zu Hause problemlos Sprudelwasser zu genießen und zur Rettung unseres Planeten beizutragen. Sodastream-Sprudelwasser ist besser für den Verbraucher - gesund, einfach herzustellen, leicht zu tragen - und besser für den Planeten - es hilft den Verbrauchern, Tausende von Einweg-Plastikflaschen durch eine wiederverwendbare SodaStream-Flasche zu ersetzen. Die Produkte sind in mehr als 80.000 Einzelhandelsgeschäften in 46 Ländern erhältlich. Um mehr über SodaStream zu erfahren, besuchen Sie www.SodaStream.com und folgen Sie SodaStream auf Facebook, Instagram und YouTube.

