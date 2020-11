SodaStream y Snoop Dogg te desean unas vacaciones 2020 particularmente destacadas

La historia hace un guiño a las vacaciones familiares y sustituye los grandes planes al quedarse en casa y disfrutar de cosas pequeñas pero destacadas, con el espíritu navideño. Como siempre, SodaStream despliega su mensaje medioambiental cuando Snoop se une por medio de una Tortuga marina animada a la llamada de la gente para llevar a cabo el pequeño cambio de reutilizar un gran impacto en la ayuda de nuestro planeta. Una botella reutilizable de SodaStream puede salvar miles de botellas de plástico de un solo uso.

La campaña desarrolla estos mensajes importantes con la forma clásica de corazón iluminado de SodaStream, aventajándose de contar con súper-estrellas del nivel de Snoop Dogg para centrarse en las "pequeñas cosas", como el horneado de galletas de jengibre con la familia. Otra de las escenas muestra a toda la familia de Snoop sentada en una mesa de cenar en vacaciones para alejarse de las pantallas y todos ellos mostrando el rostro de Snoop, desde los niños hasta el perro.

"En SodaStream siempre instamos a que las personas lleven a cabo cambios positivos. Este año, realmente buscamos proporcionar una campaña en la que todo el mundo se vea reflejado, una campaña acerca de lo que es importante de verdad", comentó la responsable de marketing mundial de SodaStream, Karin Schifter Maor. "SodaStream es el cambio pequeño definitivo para reducir los residuos plásticos de un solo uso, y Snoop Dogg es un gran socio para ayudar a propagar a gran nivel este mensaje de una forma divertida".

"Me encanta mi SodaStream, por lo que era algo natural para mí asociarme con ellos para llevar a cabo esta campaña. Han creado un gran producto y supone una gran diferencia en el mundo. Estoy contento de ayudar a propagar el amor", explicó Snoop Dogg.

El aclamado director Jake Szymanski se encargó de la realización del video, estando en línea con el tono y estilo bromista de la compañía. Entre los créditos de Szymanski están "Mike and Dave Need Wedding Dates", "The Package", varios cortos de Funny or Die y "Saturday Night Live", además de, más recientemente, Forrest Fenn, una comedia de acción de Studio 8.

Acerca de SodaStream

SodaStream, parte de PepsiCo, es la marca de agua con gas número 1 en el mundo*. SodaStream permite a los consumidores disfrutar de buenas burbujas inacabables en el hogar, sin complicaciones, y ayudando a salvar el planeta. Las burbujas de SodaStream son mejores para los consumidores – son saludables, sencillas de crear y ligeras de transportar – y mejores para el planeta – y ayudan a los consumidores a sustituir los miles de botellas de plástico de un solo uso con una botella reutilizable de SodaStream. Estos productos están disponibles en más de 80.000 establecimientos minoristas repartidos por 46 países. Para obtener más información sobre SodaStream visite www.SodaStream.com y siga a SodaStream en Facebook , Instagram y YouTube .

