SodaStream y Snoop Dogg le desean unas fiestas 2020 especialmente significativas

La historia presenta las fiestas en familia en las que se reemplazan los grandes planes para quedarse en casa y disfrutar las cosas pequeñas y significativas, que son el espíritu de las fiestas. Como siempre, SodaStream trasmite también su mensaje ambiental cuando una tortuga marina animada acompaña a Snoop para invitar a la gente a hacer cambios pequeños hacia los productos reutilizables y generar así un gran impacto y ayudar a nuestro planeta. Una botella reutilizable de SodaStream puede reemplazar a miles de botellas de plástico de un solo uso.

La campaña transmite tres mensajes importantes al estilo clásico y divertido de SodaStream, aprovechando la presencia de la megaestrella Snoop Dogg para enfocarse en las "pequeñas cosas", como hornear galletas de jengibre en familia. Otra escena presenta a toda la familia de Snoop sentada alrededor de la mesa durante la cena navideña esforzándose por no mirar sus pantallas y todos tienen la cara de Snoop, desde los niños hasta el perro.

"En SodaStream, siempre animamos a la gente a hacer un cambio positivo. Este año hicimos todo lo posible por lanzar una campaña con la que todos pudiesen identificarse, una campaña que gira en torno a lo que es importante", indicó Schifter Maor, director general de marketing global de SodaStream. "SodaStream es el pequeño cambio fundamental para reducir los residuos de plástico de un solo uso, y Snoop Dogg es un excelente socio para ayudarnos a difundir este mensaje de una manera divertida".

"Me encanta SodaStream, así que me resultó sencillo asociarme con ellos para esta campaña. Fabrican un excelente producto y marcan una gran diferencia en el mundo. ¡Me hace feliz ayudar a repartir amor!", indicó Snoop Dogg.

El prestigioso director Jake Szymanski dirigió el video, en perfecta armonía con el tono y estilo lúdicos de la empresa. Szymanski ha dirigido, entre otros, "Mike and Dave Need Wedding Dates, "The Package", varios cortos para Funny or Die y "Saturday Night Live" y, hace poco, una comedia de acción inspirada en Forrest Fenn para Studio 8.

(*por volumen de consumo)

Acerca de SodaStream

SodaStream, parte de PepsiCo, es la marca de agua mineral con gas líder en el mundo por volumen de consumo. SodaStream hace posible que los consumidores disfruten generosas burbujas interminables en casa, sin complicaciones, y ayuden a salvar al planeta. Las burbujas de Sodastream son mejores para el consumidor porque son saludables, fáciles de producir y ligeras, y son mejores para el planeta ya que ayudan a los consumidores a reemplazar miles de botellas de plástico de un solo uso por una sola botella reutilizable de SodaStream. Los productos están disponibles en más de 80.000 puntos de venta en 46 países. Para obtener más información sobre SodaStream, visite www.SodaStream.com y siga a SodaStream en Facebook, Instagram y YouTube.

Contacto para los medios

Global

Clara Ghighi

Gerente global de relaciones públicas

[email protected]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1338230/SodaStream_Snoop_Dogg.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1158012/SodaStream_Logo.jpg

FUENTE SodaStream

Related Links

http://www.SodaStream.com



SOURCE SodaStream