SODIC expande no Egito com a adição de dois hotéis de luxo, restaurantes e projetos residenciais com a Nobu Hospitality

CAIRO, Egito, 30 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A SODIC, principal incorporadora imobiliária do Egito, em parceria com a Nobu Hospitality, a marca de estilo de vida luxuoso mundialmente aclamada, anuncia planos para uma expansão abrangente da marca Nobu no Egito, com o desenvolvimento de hotéis de luxo, residências com a marca e o icônico restaurante Nobu. Fundamentada na ampla experiência e reputação da SODIC, a introdução da Nobu no Egito ancorará dois empreendimentos da SODIC — no Cairo, na área de Novo Zayed, e em um desenvolvimento costeiro na Costa Norte — resultando em dois hotéis cinco estrelas multimilionários, um restaurante Nobu e residências da marca Nobu, oferecendo uma extensa variedade de instalações para moradores e hóspedes.

Egito, estamos chegando Cerimônia de assinatura entre a Nobu Hospitality e a Sodic no local do empreendimento no Litoral Norte. Da direita para a esquerda: Heba Makhlouf, diretora de investimentos da Sodic, Ayman Amer, gerente geral da Sodic, Trevor Horwell, diretor executivo da Nobu Hospitality, e Struan McKenzie, diretor de operações da Nobu Hospitality (PRNewsfoto/Nobu Hospitality)

O Nobu Hotel and Residences Cairo, situado no empreendimento exclusivo da SODIC em New Zayed, bairro em ascensão na área Oeste do Cairo , está inserido no espaço meticulosamente planejado de residências unifamiliares e apartamentos exclusivos. O hotel e as residências farão parte integrante das "The Estates Residences". Hóspedes e moradores desfrutarão da proximidade de atrações renomadas, incluindo as Pirâmides, a Great Sphinx (A Grade Esfinge) e o aguardado Grande Museu Egípcio, programado para abrir ainda este ano. O Nobu Hotel and Residences Cairo também oferecerá acesso direto à aclamada Costa Norte, oferecendo aos moradores uma porta de entrada para destinos convenientes de fim de semana e férias.

Abrangendo 440-acres de terrenos espetaculares à beira-mar, o Nobu Hotel and Residences no empreendimento da Costa Norte oferecerá vistas deslumbrantes do Mar Mediterrâneo. Situado na área de Ras El Hikma, conhecida por suas águas cristalinas e praias paradisíacas, o projeto está no centro de um dos destinos de luxo com crescimento mais rápido da região. Refletindo a atmosfera envolvente dos projetos de resort da sofisticada marca Nobu, o destino de luxo na Costa Norte funcionará por temporadas, de maio a outubro.

O gerente geral da SODIC, Ayman Amer, comenta: "Nossa parceria com a Nobu é uma prova da capacidade da SODIC de atrair parceiros internacionais de classe mundial. A icônica marca Nobu vai perfeitamente de encontro com nossos projetos exclusivos, oferecendo às comunidades "The Estates" e ao nosso mais novo desenvolvimento na Costa Norte uma experiência impecável e excepcional de hospitalidade vibrante e gastronomia de alto padrão, nos mais elevados padrões de luxo."

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, declarou: "Estamos extremamente animados com nossa parceria com a SODIC e com o lançamento desses dois projetos excepcionais. O Egito tem uma rica história e uma cultura vibrante, tornando-se um lugar ideal para criarmos espaços notáveis que dão vida à essência do luxo e da inovação da Nobu. Esses desenvolvimentos não só redefinirão a vida de luxo, mas também oferecerão uma mistura distinta de experiências de hospitalidade e estilo de vida para nossos hóspedes e residentes".

