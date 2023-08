SODIC se développe en Égypte avec l'ajout de deux hôtels, restaurants et projets résidentiels de luxe avec Nobu Hospitality

- Ces projets prévoient la création d'un nouvel hôtel Nobu et d'une enclave résidentielle au Caire et sur la célèbre Côte nord

LE CAIRE, Égypte, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- SODIC, le principal promoteur immobilier d'Égypte, en partenariat avec Nobu Hospitality, la marque de style de vie de luxe mondialement reconnue, annonce des plans pour une expansion complète de la marque Nobu en Égypte avec le développement d'hôtels de luxe, de résidences de marque et du restaurant emblématique Nobu. Soutenue par l'expertise et la réputation de SODIC, l'introduction de Nobu en Égypte sera le point d'ancrage de deux des projets de SODIC - Le Caire dans la zone de New Zayed et un projet côtier sur la côte nord - résultant en deux hôtels cinq étoiles de plusieurs millions de dollars, un restaurant Nobu et des résidences de marque Nobu avec un large éventail d'installations pour les résidents et les invités.

Egypt, we're coming Signing ceremony between Nobu Hospitality and Sodic at the site of the North Coast development. From right to left: Heba Makhlouf, Chief Investment Officer for Sodic, Ayman Amer, General Manager for Sodic, Trevor Horwell, Chief Executive Officer for Nobu Hospitality, and Struan McKenzie, Chief Operating Officier for Nobu Hospitality

L'hôtel et les résidences Nobu du Caire sont nichés dans le développement de SODIC à New Zayed, le quartier en plein essor de l'ouest du Caire. L'hôtel et les résidences feront partie intégrante de « The Estates Residences », un ensemble de résidences unifamiliales et d'appartements exclusifs méticuleusement planifiés. Les invités et les résidents apprécieront la proximité d'attractions célèbres telles que les Pyramides, le Grand Sphinx et le très attendu Grand Egyptian Museum dont l'ouverture est prévue dans le courant de l'année. L'hôtel et les résidences Nobu and Residences au Caire offriront également un accès direct à la célèbre Côte nord, permettant aux résidents de s'évader le temps d'un week-end ou d'une journée de vacances.

S'étendant sur 440 acres (178 hectares) de terrain spectaculaire en bord de mer, le projet de développement Nobu Hotel and Residences sur la Côte nord offrira des vues à couper le souffle sur la mer Méditerranée. Situé dans la région de Ras El Hikma, réputée pour ses eaux cristallines et ses plages de sable immaculé, le projet se trouve au cœur de l'une des destinations de luxe à la croissance la plus rapide de la région. Faisant écho à l'ambiance immersive des projets de villégiature de l'élégante marque Nobu, la destination de luxe de la côte nord sera exploitée de façon saisonnière de mai à octobre.

Ayman Amer, directeur général de SODIC, commente : « Notre partenariat avec Nobu témoigne de la capacité de SODIC à attirer des partenaires internationaux de classe mondiale. La marque emblématique de Nobu complète parfaitement nos projets emblématiques, offrant aux communautés de "The Estates" et de nos nouveaux développements sur la côte nord une expérience exceptionnelle et transparente d'hospitalité vibrante intégrée et de restauration haut de gamme selon les normes de luxe les plus élevées. »

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec SODIC et du lancement de ces deux projets exceptionnels. L'Égypte possède une histoire riche et une culture vibrante, ce qui en fait une toile idéale pour nous permettre de créer des espaces remarquables qui incarnent l'essence du luxe et de l'innovation de Nobu. Ces projets ne se contenteront pas de redéfinir la vie de luxe, ils offriront également un mélange distinct d'hospitalité et d'expériences de vie pour nos invités et nos résidents. »

www.nobuhotels.com/northcoastegypt

www.nobuhotels.com/cairo

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eR428JNPzGk

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2197801/NOBU_HOSPITALITY_X_SODIC_SIGNING.jpg

SOURCE Nobu Hospitality