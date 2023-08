SODIC expandiert in Ägypten mit zwei neuen Luxushotels, Restaurants und Wohnprojekten mit Nobu Hospitality

- Diese Projekte umfassen die Errichtung eines neuen Nobu Hotels und einer Wohnenklave sowohl in Kairo als auch an der berühmten Nordküste

KAIRO, Ägypten, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- SODIC, Ägyptens führender Immobilienentwickler, kündigt in Zusammenarbeit mit Nobu Hospitality, der weltweit anerkannten Luxus Lifestyle-Marke, Pläne für eine umfassende Expansion der Marke Nobu in Ägypten mit der Entwicklung von Luxushotels, Markenimmobilien und dem kultigen Nobu Restaurant an. Unterstützt durch SODICs umfassende Expertise und Reputation wird Nobu in Ägypten zwei der SODIC-Entwicklungen verankern - Kairo im New Zayed Gebiet und eine Küstenentwicklung an der Nordküste - was zu zwei Fünf-Sterne-Hotels im Wert von mehreren Millionen Dollar, einem Nobu-Restaurant und Nobu-Residenzen mit einem umfangreichen Angebot an Einrichtungen für Bewohner und Gäste führt.

Egypt, we're coming Signing ceremony between Nobu Hospitality and Sodic at the site of the North Coast development. From right to left: Heba Makhlouf, Chief Investment Officer for Sodic, Ayman Amer, General Manager for Sodic, Trevor Horwell, Chief Executive Officer for Nobu Hospitality, and Struan McKenzie, Chief Operating Officier for Nobu Hospitality

Das Nobu Hotel and Residences Cairo, eingebettet in SODICs einzigartiges Projekt in New Zayed, dem aufstrebenden Viertel von West-Kairo, liegt inmitten einer sorgfältig geplanten Ansammlung von Einfamilienhäusern und exklusiven Apartments. Das Hotel und die Residenzen werden ein integraler Bestandteil von „The Estates Residences" sein. Gäste und Einwohner werden die Nähe zu berühmten Attraktionen wie den Pyramiden, der Großen Sphinx und dem mit Spannung erwarteten Großen Ägyptischen Museum genießen, das noch in diesem Jahr eröffnet werden soll. Das Nobu Hotel and Residences Cairo bietet außerdem direkten Zugang zur renommierten Nordküste und bietet den Anwohnern so einen Zugang zu bequemen Wochenend- und Urlaubsausflügen.

Das Nobu Hotel and Residences in der North Coast-Anlage erstreckt sich über ein 178 Hektar großes, spektakuläres Strandgelände und bietet atemberaubende Ausblicke auf das Mittelmeer. Das Projekt liegt im Gebiet von Ras El Hikma, das für sein kristallklares Wasser und seine unberührten Sandstrände bekannt ist, und befindet sich im Herzen eines der am schnellsten wachsenden Luxusreiseziele der Region. Das Luxusreiseziel an der Nordküste spiegelt die immersive Atmosphäre der Resortprojekte der stilvollen Marke Nobu wider und wird saisonal von Mai bis Oktober geöffnet sein.

Ayman Amer, General Manager von SODIC kommentierte dies wie folgt: „Unsere Partnerschaft mit Nobu ist ein Beweis für die Fähigkeit von SODIC, internationale Partner von Weltruf anzuziehen. Die Kultmarke Nobu ergänzt unsere Vorzeigeprojekte auf perfekte Art und Weise und bietet „The Estates" und unseren neuesten Erschließungen an der Nordküste die nahtlose und außergewöhnliche Erfahrung integrierter, lebendiger Hotellerie und erstklassiger Gastronomie auf höchstem Niveau."

Trevor Horwell, Geschäftsführer von Nobu Hospitality, erklärte dazu: „Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit SODIC und den Start dieser beiden außergewöhnlichen Projekte. Ägypten birgt eine reiche Geschichte und eine lebendige Kultur, was es für uns zu einer idealen Leinwand für die Gestaltung bemerkenswerter Räume macht, die die Essenz von Nobus Luxus und Innovation verkörpern. Diese Projekte werden nicht nur luxuriöses Wohnen neu definieren, sondern auch eine besondere Mischung aus Gastfreundschaft und Lifestyle-Erlebnissen für unsere Gäste und Bewohner bieten."

