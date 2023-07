Solenis finalise l'acquisition de Diversey pour 4,6 milliards $

L'accord réunit deux leaders du secteur sur des marchés adjacents mais très complémentaires

WILMINGTON, Delaware, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Solenis, l'un des principaux producteurs de produits chimiques de spécialité utilisés dans les secteurs à forte consommation d'eau, a finalisé son rachat précédemment annoncé de Diversey Holdings, Ltd., à compter du 5 juillet, dans une transaction en numéraire d'une valeur d'entreprise d'approximativement 4,6 milliards $. Diversey est l'un des principaux fournisseurs de produits de nettoyage et de prévention des infections.

Solenis has completed its acquisition of Diversey for $4.6 billion.

Avec cette acquisition, Solenis est devenue une entreprise active dans plus de 130 pays avec 71 usines de fabrication et plus de 15 000 employés. Solenis, dont le siège social est à Wilmington, dans le Delaware, a été acquis par Platinum Equity en 2021. Bain Capital, l'actionnaire majoritaire de Diversey, détiendra une participation minoritaire dans Solenis à la suite de cette transaction.

« Cette fusion fait de Solenis une entreprise plus diversifiée à une échelle considérablement accrue, une portée mondiale plus large et la capacité d'offrir un ensemble de solutions « portail unique » qui répondent à la demande des clients et aux problèmes de gestion de l'eau, de nettoyage et d'hygiène à l'échelle mondiale », a déclaré John Panichella, PDG de Solenis. « Ensemble, nous disposons d'une base à partir de laquelle nous pouvons continuer à tirer parti de nos partenariats solides avec nos clients, de l'innovation de pointe et des services à valeur ajoutée pour propulser la trajectoire de croissance agressive de Solenis. Avec le soutien continu de Platinum Equity, nous sommes convaincus de maximiser les opportunités prometteuses à venir. »

J. Panichella a déclaré que l'ajout de la gamme de produits et technologies de nettoyage et d'hygiène Diversey aide à créer des opportunités de vente croisée qui feront de Solenis un partenaire encore plus précieux pour ses clients. « Nous avons maintenant considérablement amélioré nos compétences pour aider nos clients à relever les défis essentiels en matière de durabilité, à réduire leur impact environnemental et à créer un monde plus propre et plus sûr », a-t-il déclaré.

« Il s'agit d'une opportunité transformationnelle de réunir deux entreprises innovantes qui développent chacune des solutions pour de nombreux défis parmi les plus urgents au monde depuis plus de 100 ans », a déclaré Jacob Kotzubei, coprésident de Platinum Equity. « En unissant leurs forces, ils sont mieux positionnés pour accélérer le rythme des progrès sur un plus large éventail de marchés finaux à forte croissance. »

« Nous sommes ravis de créer une plateforme plus grande et plus étendue qui permettra à Solenis d'avoir encore plus d'opportunités de croissance organique et par le biais d'acquisitions supplémentaires sur les marchés principaux et adjacents à l'avenir », a ajouté Nathan Eldridge, directeur général de Platinum Equity.

Conseillers

BofA Securities, Goldman Sachs et Piper Sandler sont les conseillers financiers de Solenis pour la transaction. Gibson, Dunn & Crutcher LLP ont fourni des conseils juridiques et Willkie Farr & Gallagher LLP des conseils en matière de financement de la dette à Platinum Equity et Solenis. BofA Securities et Goldman Sachs ont dirigé le financement de la dette pour l'acquisition.

