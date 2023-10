Solução FTTO da Huawei ganha o Outstanding POL Use Case Award, no BBWF 2023

PARIS, 27 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- No Broadband World Forum (BBWF) de 2023, a solução FTTO (Fiber To The Office) da Huawei ganhou o Outstanding POL Use Case Award, que é uma prova de como a solução da Huawei foi bem recebida pelo setor de LAN óptica passiva (POL).

À medida que a neutralidade de carbono ganha mais atenção em todo o mundo, a transição de fibra para cobre se torna uma escolha ideal para redes de campus empresariais. Atualmente, é amplamente aceito que as redes de campus totalmente ópticas são a base para a construção de redes de campus inteligentes. Como líder no mercado de redes de campus totalmente ópticas, em 2018, a Huawei lançou a solução FTTO. Esta solução estende as fibras ópticas de salas de tensão extra-baixa (ELV) para cada sala, desktop e dispositivo, permitindo que uma rede óptica carregue todas as aplicações do campus.

No Huawei Connect 2023, a Huawei lançou a solução FTTO 2.0 para cenários de campus. Apoiada pelas principais tecnologias XGS-PON Pro e Wi-Fi 7, esta solução oferece 12.5G/25G para salas, 2.5G/10G para os pontos de acesso (APs) e 2.5G para desktops. Comparado com a solução FTTO inicial, o FTTO 2.0 apresenta melhorias significativas tanto no desempenho quanto nas funções. Por exemplo, ele apresenta uma arquitetura simplificada e ultra-largura de banda, bem como alta qualidade e alta eficiência energética, atendendo plenamente às exigências dos clientes do setor para a construção de redes de campus 10G ecológicas. No Mobile World Congress de 2023, a Huawei lançou o primeiro protótipo de POL de 50G do setor.

A solução FTTO da Huawei foi colocada em uso comercial em larga escala em todo o mundo. Até o momento, mais de 6.000 clientes empresariais escolheram a solução FTTO da Huawei, abrangendo setores como educação, saúde e hospitalidade. De acordo com o Relatório sobre o Mercado de POL da China para o segundo semestre de 2022 da IDC, a participação da Huawei no mercado de POL da China tem ocupado o 1º lugar por quatro anos consecutivos.

Gu Yunbo, presidente do domínio óptico empresarial da linha de produtos ópticos empresariais da Huawei, disse: "A Huawei está comprometida em fornecer as soluções e produtos mais avançados e ecológicos de redes de campus ópticas para clientes empresariais em todo o mundo. Esse prêmio conquistado pela solução FTTO da Huawei não apenas comprova a excelência da solução, mas também é uma prova do poder de inovação e da liderança de mercado da Huawei no campo das redes de campus ópticas. No futuro, a Huawei continuará a trabalhar com clientes e parceiros para promover a implementação comercial de redes de campus ópticas 10G ecológicas com tecnologias mais inovadoras".

