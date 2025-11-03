SONGMICS HOME lance sa nouvelle gamme de meubles TOOLLESS, libérant de l'espace pour la vie moderne

BERLIN, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SONGMICS HOME a récemment dévoilé sa dernière gamme de meubles TOOLLESS, dotée d'un design élégant à bords étroits et de sa technologie innovante TOOLLESS. Créée pour répondre aux défis liés aux déménagements fréquents et à l'espace de vie limité, la nouvelle collection redéfinit l'expérience de la maison moderne, offrant une véritable « liberté de mobilité et d'espace ».

Répondre aux besoins des citadins européens

Dans toute l'Europe, les prix élevés des locations et les environnements de vie compacts ont rendu les meubles traditionnels difficiles à assembler et à déplacer. SONGMICS HOME a créé le concept TOOLLESS pour résoudre ce problème, il combine un design pratique et l'innovation technique pour rendre les meubles plus simples à assembler, plus faciles à déplacer et adaptables aux espaces changeants.

La technologie TOOLLESS de SONGMICS HOME est un système propriétaire à emboîtement qui permet aux panneaux de meubles de s'emboîter pour un assemblage rapide et sans outil. Les connecteurs sont préinstallés dans chaque panneau, ce qui élimine le besoin d'outils ou de matériel supplémentaire.

Principales caractéristiques et avantages :

Plus facile : Il suffit d'emboîter les panneaux. Pas d'outils, pas de stress.

Plus vite : Le montage d'un meuble traditionnel prend environ 42 minutes ; TOOLLESS réduit ce temps à seulement 10 minutes.

Démontage sans effort : Facilement démontable et remontable sans dommage, idéal pour les locataires et les personnes déménageant fréquemment.

Robuste : Construit pour durer. Malgré des mises en place répétées, chaque pièce reste solide et fiable.

La technologie TOOLLESS est désormais appliquée à plusieurs gammes de produits SONGMICS HOME, notamment les meubles de télévision, les bibliothèques, les tables de chevet et les armoires de rangement. En outre, l'entreprise prévoit d'étendre la technologie TOOLLESS à une gamme plus large de produits d'ameublement pour la maison et les animaux de compagnie.

Depuis son lancement sur le marché, la technologie TOOLLESS de SONGMICS HOME a été reconnue par les institutions internationales de design et les experts de l'industrie. Le connecteur TOOLLESS a reçu le Good Design Award 2024 au Japon et a été présenté à MAISON & OBJET 2024 à Paris, l'un des plus grands salons de décoration d'intérieur au monde. En outre, l'ensemble de la gamme TOOLLESS a été récompensé par le prix Bronze A' Furniture Design Award 2025, soulignant l'influence croissante de SONGMICS HOME dans l'industrie mondiale de l'ameublement.

À l'avenir, SONGMICS HOME continuera à faire progresser sa vision consistant à « libérer de l'espace » grâce à l'innovation en matière de design. En combinant simplicité, flexibilité et durabilité, la marque redéfinit la façon dont les consommateurs modernes vivent, se déplacent et créent du confort dans chaque espace.

À propos de SONGMICS HOME

SONGMICS HOME a été officiellement fondé en 2010. Nous possédons 3 marques : SONGMICS pour l'ameublement, VASAGLE pour les meubles de style et Feandrea pour les articles des animaux. Forts de notre mission « Complete Your Dream Home », nous œuvrons pour fournir aux consommateurs du monde entier des produits d'ameublement élégants et de qualité. Grâce à notre expérience éprouvée, nous permettons à chacun de créer facilement la maison de ses rêves.

À ce jour, nos produits sont distribués avec succès dans plus de 70 pays et régions, dont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Asie, et répondent aux besoins de plus de 20 millions de familles dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site WEB SANS OUTILS SONGMICS

