Spartan Mosquito aceita Bitcoins e outras criptomoedas de países do mundo todo

Jeremy Hirsch, presidente e fundador da empresa, disse: "Estamos finalmente fechando o ciclo de economias sem serviços bancários que lutam contra os impactos devastadores dos mosquitos da África até a Ásia." Hirsch disse: "Como empresa, a maioria de nossos esforços está voltada para o Culex quinquefasciatus (muriçoca), Aedes aegypti (o mosquito da febre amarela), Anopheles quadrimaculatus e Anopheles gambiae (o vetor mais importante da malária na África Subsaariana). Existem, particularmente, muitas áreas do mundo que têm quase tanta dificuldade em combater o Anopheles gambiae quanto em contar com infraestruturas bancárias comerciais confiáveis. É irresponsável termos apenas tecnologias eficazes nos Estados Unidos; essas tecnologias devem alcançar os mais necessitados do mundo inteiro. Estamos abrindo vendas fora dos Estados Unidos em meados de julho e estamos extremamente orgulhosos de que nosso produto 100% produzido nos EUA finalmente chegará aos que não têm acesso a um sistema bancário."

Com sede em Hattiesburg, no estado do Mississippi, a Spartan Mosquito desenvolveu a tecnologia Pro Tech como a última geração de seus dispositivos de liberação lenta de iscas tóxicas feitas com açúcar que atraem os mosquitos. O sistema Pro Tech da Spartan Mosquito utiliza a ocorrência natural do borato e fácil instalação para matar mosquitos.

FONTE Ac2T Inc dba Spartan Mosquito

