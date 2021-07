Společnost Spartan Mosquito začíná přijímat bitcoin a další kryptoměny ze zemí po celém světě

HATTIESBURG, Mississippi., 7. července 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Spartan Mosquito, přední americká společnost v oblasti technologií pro hubení komárů, dnes zahájila program „Serve the Underserved", jehož cílem je umožnit expanzi do zemí, kterým by tyto technologie mohly dramaticky pomoci, ale doposud tomu v cestě stály různé překážky. Jedna z takových překážek byla odstraněna tím, že společnost začala oficiálně přijímat bitcoin a další kryptoměny ze zemí celého světa.