Spartan Mosquito acepta Bitcoin y otras criptomonedas de países de todo el mundo

Ac2T Inc dba Spartan Mosquito aceptó su primer pago criptográfico oficial en las últimas 48 horas y ha actualizado su sitio web para aceptar ahora muchas de las principales criptomonedas, incluidas Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin y USD Coin.

Jeremy Hirsch, presidente y fundador de la compañía, explicó que "finalmente estamos cerrando el círculo de las economías no bancarizadas que luchan con los devastadores impactos de los mosquitos desde África hasta Asia". Hirsch comentó: "Como empresa, la mayoría de nuestros esfuerzos se centran en Culex quinquefasciatus (el mosquito doméstico del sur), Aedes aegypti (el mosquito de la fiebre amarilla), Anopheles quadrimaculatus y Anopheles gambiae (el vector más importante de la malaria en el África subsahariana). En particular, hay muchas áreas del mundo que luchan con Anopheles gambiae casi tanto como luchan con infraestructuras bancarias comerciales confiables. Es irresponsable para nosotros tener simplemente tecnologías efectivas en Estados Unidos; estas tecnologías deben llegar a los más necesitados en todo el mundo. Abriremos las ventas fuera de Estados Unidos a mediados de julio y estamos muy orgullosos de que nuestro producto 100% fabricado en Estados Unidos finalmente llegue a los no bancarizados".

Con base en Hattiesburg, Mississippi, Spartan Mosquito desarrolló la tecnología Pro Tech como la próxima generación de sus atractivos dispositivos de liberación lenta de cebo de azúcar tóxico. El sistema Spartan Mosquito Pro Tech utiliza borato natural y una fácil instalación para matar mosquitos.

