Spoločnosť Spartan Mosquito začína prijímať Bitcoin a ďalšie kryptomeny z krajín po celom svete

HATTIESBURG, Miss., 8. júla 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Spartan Mosquito, popredná americká spoločnosť v oblasti technológií pre hubenie komárov, dnes spustila program "Serve the Underserved", ktorého cieľom je umožniť expanziu do krajín, ktorým by tieto technológie mohli dramaticky pomôcť, ale doposiaľ tomu v ceste stáli rôzne prekážky. Jedna z takýchto prekážok bola odstránená tým, že spoločnosť začala oficiálne prijímať Bitcoin a ďalšie kryptomeny z krajín celého sveta.