Les membres du groupe ITZY deviennent ambassadrices mondiales de Maybelline New York

NEW YORK, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, la plus grande marque mondiale de produits cosmétiques, est heureuse d'annoncer que les membres du groupe pop coréen ITZY sont les nouvelles ambassadrices mondiales de la famille Maybelline. Il s'agit du tout premier groupe musical à s'associer avec la marque. Les membres d'ITZY – Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong et Yuna – se joignent à la liste de talents diversifiés de Maybelline, sur laquelle figurent la mannequin vedette Gigi Hadid et l'actrice Storm Reid.

Formé en 2019 et signé par JYP Entertainment, ITZY a fait irruption sur la scène en fracassant des records avec « Dalla Dalla », le premier single du groupe, qui a atteint le deuxième rang du classement YouTube de Billboard et le premier rang du classement des chansons d'iTunes dans 12 régions. Avec quatre albums, une série de téléréalité couronnée de succès, une tournée de 11 villes et d'innombrables éloges (dont 11 prix de la découverte de l'année et de la révélation de l'année) en seulement deux ans, ITZY continue de gagner en popularité partout dans le monde. Son prochain album, « Guess Who », qui devrait sortir le 30 avril, promet de faire du groupe de filles une force mondiale.

En plus d'être attirés par le style affirmé, les mouvements de danse fluides et les chansons accrocheuses du groupe, les fans sont conquis par les messages inspirants de responsabilisation qui les encouragent à être eux-mêmes sans complexe. Le slogan de ITZY, « All in us », reflète les valeurs fondamentales du groupe, à savoir la confiance en soi et l'amour de soi inconditionnel. Ces croyances transparaissent dans leur musique. Chaque chanson porte un message pour le monde et leurs fans et vise à les inspirer au quotidien. L'esprit et la plateforme positive d'ITZY correspondent aux valeurs de confiance, de responsabilisation et d'inclusion de Maybelline.

« J'ai observé la montée inspirante d'ITZY et j'ai été fascinée par le dynamisme de ses membres au sein du groupe et en tant qu'individus », a expliqué Trisha Ayyagari, présidente la marque mondiale, Maybelline New York. « Les membres d'ITZY militent pour l'amour de soi, l'individualité et l'expression de soi auprès de leurs fans et de la communauté mondiale. Leur énergie est puissante et je suis très heureuse d'associer leur voix à Maybelline! »

En tant que groupe qui respire la confiance, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong et Yuna considèrent l'expérimentation avec le maquillage comme un moyen unique de s'exprimer tout en mettant en avant la personnalité et la puissance d'ITZY.

« Nous avons toujours admiré la marque Maybelline et nous sommes très heureuses de pouvoir apporter notre créativité, notre positivité et notre énergie à sa communauté mondiale », a déclaré ITZY. « C'est une excellente occasion de présenter de nouvelles facettes de nos personnalités à nos fans et de rappeler au monde que la confiance et l'audace sont en chacun de nous. »

ITZY apparaîtra pour la première fois dans les campagnes Hypersharp Liner, Ultimatte Lipstick et SuperStay Foundations de Maybelline en Asie ce printemps.

À propos de Maybelline New York

Leader mondial du maquillage, Maybelline New York est disponible dans plus de 120 pays. Alliant formules de pointe, expertise des tendances et esprit new-yorkais, Maybelline New York tient sa promesse : offrir des cosmétiques innovants, accessibles et faciles à utiliser à toutes les femmes. En 2020, Maybelline a lancé Brave Together, un programme à long terme pour soutenir les personnes souffrant d'anxiété et de dépression leur permettre de trouver la force d'affronter le monde qui les entoure. Offrant un soutien individuel essentiel, une plateforme d'information en ligne et divers programmes destinés à déstigmatiser les enjeux de santé mentale, Brave Together s'est engagée à donner 10 millions de dollars à des organisations internationales et locales au cours des cinq prochaines années. Pour en savoir plus, visitez les sites www.maybelline.com et www.maybelline.com/bravetogether.com.

