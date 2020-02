Společnost TUMI vybrala pro světový filmový seriál herce Daniela Henneyho

V rámci neustálého úsilí o dokonalost společnosti TUMI prostřednictvím inovací tato značka čerpá inspiraci z jiných oblastí než její vlastní. Každá působivá epizoda seriálu Perfecting The Journey – The Series zkoumá jedinečný a aktuální nápad týkající se nekonečného úsilí o zdokonalení konkrétní dovednosti. Pro Daniela Henneyho jako herce je konečným cílem dosažení „dokonalé scény."

Tato část seriálu, režírovaná Jonem Clementsem, nabízí náhled do tvůrčího procesu Daniela Henneye během přípravy na scénu, od poznání postavy až po okamžik, kdy předstoupí před kameru. Dozvíme se o výzvách, kterým čelí, o tom, jak se snaží dosáhnout svého cíle, a o neopakovatelné alchymii, která musí nastat pro zachycení takové scény, která se stane legendární. Jak vysvětluje, je nemožné dokonale hrát – ale to je přesně to, co ho motivuje k tomu, aby o to dále usiloval.

Tento neustálý proces zlepšování nakonec formuje a mění kulturu obecně. Dokonalost, jak se ukazuje, je jen nápad – důležitá je cesta za ní.

„Miluji své batohy TUMI. Jsou trvanlivé, odolné, vynalézavé," říká Daniel Henney. „Je zde kapsa na všechno a já se nikdy nemusím bát, abych je příliš neošoupal nebo roztrhl. Mám tašky TUMI koupené před mnoha lety, které stále mohu používat, protože jsou tak odolné. A to je to, kým bych se rád viděl já jako osoba a herec – někdo, kdo může projít čímkoli, někdo, kdo je vytrvalý a odolný."

Tato kampaň představuje nově přepracovanou kolekci Harrison, inspirovanou moderním, nadčasovým stylem. Jednoduchá, minimalistická kolekce poskytuje hlavní funkce s čistými tvary v provedení z lehkého nylonu včetně batohu Osborn Roll Top, batohu Warren, batohu Bradner a Gregory Sling. Daniel předvádí, jak mu kolekce Harrison umožňuje zdokonalovat jeho cestu při cestování po světě při realizaci své vášně.

„Daniela vnímáme jako skutečného občana světa, který se vždy snaží zdokonalit svou cestu," říká Victor Sanz, kreativní ředitel společnosti TUMI. „Díky znalosti vášně, kterou oba sdílíme pro svá řemesla, bylo snadné spojení pro spolupráci na hlubší úrovni. Jsem nadšený, že mohu předvést první epizodu tohoto neuvěřitelného nového seriálu, a těším se na představení dalších."

Film bude vysílán celosvětově napříč sociálními kanály značky, včetně Instagramu, Facebooku, Twitteru a YouTube, OOH a Digitalu.

