TUMI mise sur l'acteur Daniel Henney pour une série de cinéma internationale

Dans le cadre de la recherche perpétuelle de TUMI en faveur de la perfection en passant par l'innovation, la marque tire son inspiration de domaines autres que le sien. Chaque épisode percutant de Perfecting The Journey – The Series examine une idée unique et opportune en rapport avec l'attachement sans fin au perfectionnement d'un art particulier. Pour Daniel Henney, obtenir la « scène parfaite » est son objectif ultime en tant qu'acteur.

Cet épisode de la série, réalisé par Jon Clements, propose un regard intime sur le processus créatif de Daniel Henney lorsqu'il se prépare pour une scène, qu'il s'agisse de la recherche sur le personnage ou du moment où il se met devant la caméra. Nous découvrons les défis qu'il doit relever, comment il travaille pour atteindre son objectif, et l'alchimie impossible à reproduire qui doit survenir pour saisir le genre de scènes qui deviennent légendaires. Comme il l'explique, il est impossible de perfectionner le jeu d'acteur — mais c'est précisément ce qui le motive à poursuivre sur cette voie.

C'est ce processus constant d'amélioration qui, en définitive, façonne et change la culture dans son ensemble. Il se trouve que la perfection est seulement une idée — c'est ce qui y mène qui est important.

« J'adore mes sacs à dos TUMI. Ils sont solides, résistants et ingénieux », explique Daniel Henney. « Il y a une poche pour tout, et je n'ai jamais à craindre qu'ils s'abiment ou qu'ils se déchirent. J'ai des sacs TUMI qui datent de plusieurs années, et je peux toujours les utiliser parce qu'ils sont tellement solides. Et c'est comme ça que j'aime me voir, comme une personne et un acteur — quelqu'un qui peut tout traverser, quelqu'un qui est solide et résistant. »

Cette campagne fait intervenir la Harrison Collection récemment refondue, inspirée par un style moderne et intemporel. Cette collection simple et minimaliste offre une grande fonctionnalité avec des silhouettes bien définies en nylon léger, avec les Osborn Roll Top Backpack, Warren Backpack, Bradner Backpack et Gregory Sling. Daniel montre comment la Harrison Collection lui permet de perfectionner son périple à travers le monde dans la réalisation de sa passion.

« Pour nous, Daniel est un véritable citoyen du monde qui s'attèle à perfectionner son périple », explique Victor Sanz, directeur créatif de TUMI. « Être conscient de la passion que nous partageons pour nos métiers nous a permis de nouer facilement des liens avec lui à un niveau plus intime. Je suis très heureux de partager le premier épisode de cette nouvelle série incroyable, et j'espère en partager davantage à l'avenir. »

Le film sera présenté à l'international sur les réseaux sociaux des marques, y compris Instagram, Facebook, Twitter et YouTube, OOH et Digital.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits essentiels de voyage et de déplacements d'affaires de classe mondiale, conçus pour moderniser, simplifier et magnifier tous les aspects de la vie en déplacement. En mêlant une fonctionnalité sans faille et un esprit d'ingéniosité, nous avons pour vocation de faire des voyages un partenaire de toute une vie pour les voyageurs et les créateurs, dans la poursuite de leurs passions. La marque est commercialisée à travers le monde dans plus de 75 pays et environ 2 000 points de vente. Pour en savoir plus sur TUMI, rendez-vous sur www.TUMI.com

