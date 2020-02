TUMI potwierdza udział aktora Daniela Henneya w międzynarodowej serii filmowej

W ramach ciągłego dążenia TUMI do perfekcji przez innowacje marka czerpie inspirację z dziedzin wychodzących poza jej źródła. Każdy wpływowy odcinek „Perfecting The Journey – The Series" omawia oddzielne zagadnienie na czasie powiązane z nieustannym dążeniem do perfekcji w danym zawodzie. Dla Daniela Henneya osiągnięcie „idealnego ujęcia" jest celem w sztuce aktorskiej.

Ten odcinek serii, którego reżyserem jest Jon Clements, pozwala na wgląd w proces kreatywny Daniela Henneya przygotowującego się do ujęcia, od wyszukiwania informacji na temat postaci do pierwszego kroku przed kamerami. Film prezentuje wyzwania, przed którymi staje aktor, przedstawia jego pracę nad realizacją celu i ujawnia wgląd w niemożliwą do odtworzenia chemię, która musi zadziałać, aby uchwycić kultowy moment. Aktor wyjaśnia, że perfekcja w aktorstwie jest niemożliwa, ale właśnie to nieustannie motywuje go do dążenia do ideału.

Ciągła praca nad osiągnięciem wyższego poziomu ostatecznie kształtuje i zmienia całą kulturę. Perfekcja, jak się okazuje, to tylko abstrakcja, a liczy się podróż w kierunku jej osiągnięcia.

– Uwielbiam moje plecaki TUMI. Są wytrzymałe, odporne i wielozadaniowe – skomentował Daniel Henney. – Mam kieszeń na każdą rzecz i nigdy nie muszę się obawiać, że plecak się zarysuje lub rozedrze. Mam torby TUMI sprzed lat, z których ciągle mogę korzystać, ponieważ są tak wytrzymałe. Właśnie tak sam siebie postrzegam jako osobę i aktora – jako kogoś, kto wszystko przetrwa, kogoś wytrzymałego i odpornego – dodał aktor.

Kampania obejmuje nowy projekt kolekcji Harrison zainspirowany nowoczesnym, ponadczasowym stylem. Prosta, minimalistyczna kolekcja zapewnia dużą funkcjonalność z czystymi sylwetkami w lekkim nylonie, a dostępne modele to Osborn Roll Top Backpack, Warren Backpack, Bradner Backpack i Gregory Sling. Daniel prezentuje kolekcję Harrison, dzięki której ma idealne warunki do podróży po świecie w realizacji pasji.

– Postrzegamy Daniela jako prawdziwego obywatela świata, który zawsze dąży do ideału na swojej drodze – skomentował Victor Sanz, dyrektor kreatywny TUMI. – Świadomość, że łączy nas pasja do pracy w naszych zawodach sprawiła, że łatwo nam było nawiązać nić porozumienia. Z niekrywaną radością publikuję pierwszy odcinek w tej fascynującej, nowej serii i nie mogę doczekać się publikacji kolejnych odcinków w przyszłości – dodał dyrektor.

Odcinek będzie opublikowany na całym świecie w kanałach społecznościowych marki, w tym w serwisach Instagram, Facebook, Twitter i YouTube, a także OOH i w kanałach cyfrowych.

