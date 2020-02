TUMI angažuje herca Daniela Henneyho do filmového seriálu

Súčasťou neustáleho snaženia spoločnosti TUMI o zdokonaľovanie prostredníctvom inovácie je čerpanie inšpirácie z iných oblastí mimo cestového ruchu. Každá epizóda seriálu Perfecting The Journey – The Series preskúmava jedinečnú a nadčasovú myšlienku o nikdy nekončiacej ceste pri zdokonaľovaní konkrétneho remesla. Pre Daniela Henneyho je dosiahnutie „dokonalej scény" jeho konečným cieľom ako herca.

Tento diel seriálu režíroval Jon Clements a ponúka náhľad do kreatívneho procesu Daniela Henneyho pri príprave scény, od preskúmania postavy až po moment, keď sa postaví pred kameru. Dozvedáme sa o výzvach, ktorým čelí, ako smeruje k svojmu cieľu a o neopakovateľnej alchýmii, potrebnej na to, aby bolo možné zachytiť scénu, ktorá sa stane legendárnou. Vysvetľuje, že nie je možné dotiahnuť herectvo do dokonalosti, ale presne to ho motivuje ísť stále ďalej k tomuto cieľu.

Je to neustály proces zdokonaľovania, ktorý na konci dňa tvaruje a mení kultúru vo veľkom. Dokonalosť, ako sa ukazuje, je len myšlienka, ale podstatná je cesta k nej.

„Milujem ruksaky značky TUMI. Sú trvácne, odolné a vynaliezavé," hovorí Daniel Henney. „Majú vrecká snáď na všetko a nikdy sa nemusím obávať, že sa mi oderú alebo roztrhnú. Mám tašky TUMI, ktoré som kúpil pred rokmi a stále ich môžem používať, lebo toľko vydržia. A tak by som sa rád videl, ako osoba aj ako herec, ako niekto, kto sa vie dostať cez všetko, niekto, kto je odolný a húževnatý."

V kampani sa objaví obnovená kolekcia Harrison Collection, inšpirovaná moderným nadčasovým štýlom. Jednoduchá a minimalistická kolekcia ponúka vysokú funkčnosť prostredníctvom čistých siluet z ľahkého nylonu vrátane modelov Osborn Roll Top Backpack, Warren Backpack, Bradner Backpack a Gregory Sling. Daniel predvádza, ako mu kolekcia Harrison Collection skvalitňuje dobrodružnú cestu okolo sveta.

„Pre nás je Daniel skutočným svetoobčanom, ktorý sa stále snaží povzniesť cestovanie na novú úroveň," hovorí Victor Sanz, kreatívny riaditeľ značky TUMI. „Keďže obaja vieme o svojej vášni pre remeslo, bolo pre mňa jednoduchšie napojiť sa na neho na hlbšej úrovni. Som veľmi rád, že sa môžem podieľať na prvej epizóde tohto neuveriteľného nového seriálu a tešiť sa, že budem môcť zdieľať všetko ďalšie, čo príde."

Film sa bude premietať na celom svete na sociálnych kanáloch značky, vrátane Instagramu, Facebooku, Twitteru a YouTube, OOH a Digital.

