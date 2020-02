Бренд TUMI представил первый фильм новой рекламной кампании с участием Дэниела Хенни

Perfecting The Journey – The Series

Дэниел Хенни рассказывает об актерском мастерстве

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 24 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- TUMI, ведущий международный бренд стильных дизайнерских товаров для путешествий и повседневной жизни, сегодня представил первый фильм из нового цикла под названием Perfecting The Journey – The Series. Звездой премьерной части цикла стал популярный актер кино и телевидения Дэниела Хенни.