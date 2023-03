Společnost Huawei a partneři podporují digitální inkluzi v Ugandě prostřednictvím projektu DigiTruck

DigiTruck poskytne bezplatné školení v oblasti digitálních dovedností pro více než 10.000 účastníků.

KIRUHURA, Uganda, 14. března 2023 /PRNewswire/ – Ugandský prezident H. E. Yoweri Kaguta Museveni oficiálně zahájil nový projekt DigiTruck v Ugandě.

Projekt v průběhu tří let zprostředkuje bezplatné školení v oblasti digitálních dovedností více než 10.000 účastníkům.

DigiTruck project launched by H.E. Yoweri K. Museveni, the President of the Republic of Uganda

Projekt DigiTruck, který byl zahájen 8. března na akci u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen (MDŽ) v okrese Kiruhura, je součástí iniciativy TECH4ALL společnosti Huawei, což je dlouhodobá iniciativa společnosti zaměřená na podporu inkluze a udržitelnosti po celém světě.

Prezident Yoweri Museveni na Twitteru uvedl: „Zahájil jsem projekt Huawei DigiTruck v Ugandě. Projekt, z něhož bude mít prostřednictvím digitálních dovedností během tří let prospěch více než 10 000 Uganďanů – zejména pak jua-kali, majitelé podniků, ženy, mladé dívky a studenti." Dodal ještě: „Digitální transformace je jednou z klíčových hnacích sil efektivního rozvoje lidského kapitálu, a proto je mi potěšením zahájit tento projekt Huawei."

V souladu s tématem MDŽ „DigitAll: Inovace pro genderově rovnou budoucnost" a ugandského národního tématu „Rovné příležitosti ve vzdělávání, věda a technologie pro inovace a genderově rovná budoucnost" jsou prioritními příjemci projektu Uganda DigiTruck dívky a ženy. Dalšími cílovými příjemci jsou mladí lidé a majitelé mikropodniků a malých podniků ,Jua-Kali'.

„Digitalizace podniků Jua Kali zajistí udržitelné příležitosti k obživě pro neformální sektor, protože umožní malým podnikům zapojení se do regionálního a celostátního obchodu, rozšíří okruh zákazníků a umožní podnikům poskytovat klientům větší rozsah služeb a produktů," uvedl plukovník Okello P. Charles Engola, státní ministr práce, zaměstnanosti a průmyslových vztahů v Ugandě. „Školení také zlepší finanční inkluzi díky lepší schopnosti operovat s mobilními penězi a rozšíří pracovní příležitosti, zejména ve venkovských oblastech."

Projekt Uganda DigiTruck, který probíhá ve spolupráci s ministerstvem práce, organizací Gender and Social Development a mezinárodním sociálním podnikem Close the Gap, je v souladu s vizí země do roku 2040, národním rozvojovým plánem a strategií digitální agendy v oblasti vzdělávání. Tyto iniciativy se zaměřují na podporu základních digitálních dovedností, digitální komunikace a informací, digitálních transakcí, využívání internetu k řešení problémů, online bezpečnosti, občanské odpovědnosti a ochrany osobních údajů.

„Close the Gap je mezinárodní sociální podnik, jehož cílem je překonávat digitální propast a který věří, že přístup k digitálním dovednostem je klíčem k posílení ekonomického a sociálního postavení jednotlivců," uvedla Francisca Muema, projektová manažerka DigiTruck z organizace Close the Gap.

DigiTrucks jsou mobilní učebny na nákladních vozidlech, které lze převézt do vzdálených komunit, kde chybí školicí zařízení. V každém 40hodinovém kurzu si studenti osvojí dovednosti v oblasti digitální gramotnosti, jako je používání zařízení, kancelářského softwaru a internetu, jakož i jemné dovednosti, jako je psaní životopisu, podávání žádostí o zaměstnání online a provozování online podnikání. Ugandské vozidlo DigiTruck, který je připojeno prostřednictvím sítě 4G, pojme na jednom sezení 20 studentů a je vybaveno chytrou obrazovkou Huawei IdeaHub, chytrými telefony a notebooky. Všechna zařízení napájí solární energie, takže mohou vozidla DigiTruck poskytovat své služby i v obcích, kde není k dispozici elektrická síť.

„Tento projekt umožní lidem z nejvzdálenějších ugandských oblastí získat dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií a podpoří jejich podnikání pomocí elektronického obchodování a online marketingu. Proto máme slogan ,Lepší vy pro lepší Ugandu'," prohlásil Gao Fei, generální ředitel společnosti Huawei Uganda. „Budeme i nadále inovovat a společně s našimi partnery se snažit podporovat inkluzivnější a udržitelnější digitální svět pro všechny."

Společnost Huawei dosud realizovala projekty DigiTruck v Keni, Ghaně a Francii, přičemž se zaměřila na poskytování digitálních dovedností lidem, u nichž je největší pravděpodobnost, že budou v digitálním světě opomíjeni – včetně venkovských komunit, starších lidí a nezaměstnaných mladých lidí, osob se zdravotním postižením a žen.

O iniciativě Huawei TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL je založen na inovativních technologiích a partnerstvích a jeho cílem je podpořit začlenění a udržitelnost v digitálním světě.

