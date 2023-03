Huawei e parceiros impulsionam a inclusão digital em Uganda por meio do Projeto DigiTruck

Projeto DigiTruck oferecerá treinamento gratuito em capacitação digital para mais de 10 mil beneficiários.

KIRUHURA, Uganda, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Presidente de Uganda, V. Exa. Yoweri Kaguta Museveni, lançou oficialmente o novo Projeto DigiTruck, em Uganda.

O projeto oferecerá treinamento gratuito em capacitação digital para mais de 10 mil beneficiários ao longo de três anos.

Projeto DigiTruck lançado pela H.E. Yoweri K. Museveni, presidente da República de Uganda (PRNewsfoto/Huawei)

Lançado em 8 de março, em um evento que celebrava o Dia Internacional da Mulher, no distrito de Kiruhura, o Projeto DigiTruck faz parte da iniciativa TECH4ALL da Huawei — a iniciativa de longo prazo da empresa para impulsionar a inclusão e a sustentabilidade em todo o mundo.

O Presidente Yoweri Museveni comentou em um tweet: "Lancei o projeto DigiTruck da Huawei em Uganda. Um projeto que beneficiará mais de 10 mil ugandenses em um período de 3 anos, especialmente empreendedores "juakali", empresários, mulheres, meninas e estudantes, por meio de capacitação digital". Ele acrescentou: "A transformação digital é um dos principais impulsionadores do desenvolvimento eficaz de capital humano. Portanto, é com enorme prazer que lanço esse Projeto da Huawei".

Em consonância com o tema do Dia Internacional da Mulher "DigitAll: Inovação Para um Futuro com Igualdade de Gênero" e o tema nacional de Uganda "Oportunidades Iguais em Educação, Ciência e Tecnologia Para Inovação e um Futuro com Igualdade de Gênero", os beneficiários prioritários do Projeto DigiTruck de Uganda incluem meninas e mulheres. Outros beneficiários alcançados são jovens e proprietários de micro e pequenas empresas 'Jua Kali'".

"A digitalização das empresas "Jua Kali" criará oportunidades de subsistência sustentável para o setor informal, pois permitirá que pequenas empresas participem do comércio regional e nacional, expandirá o número de clientes, e permitirá que as empresas forneçam aos clientes uma maior variedade de serviços e produtos", disse o Coronel Aposentado Okello P. Charles Engola, Ministro de Estado do Trabalho, Emprego e Relações Industriais de Uganda. "O treinamento também melhorará a inclusão financeira por meio de maior capacidade de gerenciamento de operações de pagamento móvel e expansão de oportunidades de emprego, especialmente nas áreas rurais".

Realizado em parceria com o Ministério do Trabalho, Gênero e Desenvolvimento Social e a iniciativa social internacional Close the Gap, o Projeto DigiTruck de Uganda está alinhado com a visão 2040 do país, o Plano de Desenvolvimento Nacional, e a Estratégia do Plano Digital Para a Educação. O foco dessas iniciativas inclui a promoção de capacitação digital básica, comunicação e informação digital, transações digitais, uso da Internet para solução de problemas, segurança online, responsabilidade cívica e privacidade de dados.

"Como uma iniciativa social internacional que existe para superar a desigualdade digital, a Close the Gap acredita que o acesso à capacitação digital é fundamental para preparar indivíduos de forma econômica e social", disse Francisca Muema, Gerente de Projetos da Close the Gap para o DigiTruck.

Convertidos a partir de contêineres de transporte usados, os DigiTrucks são salas de aula itinerantes montadas em caminhões, que podem ser levadas a comunidades remotas que careçam de instalações de treinamento. Cada curso de 40 horas oferece treinamento em alfabetização digital (como usar dispositivos, software do Office e Internet), além de habilidades sociais (como escrever um currículo, candidatar-se a vagas online e gerenciar um negócio online). Conectado por rede 4G, o DigiTruck de Uganda pode acomodar 20 alunos em uma única sessão, e vem equipado com a tela inteligente IdeaHub da Huawei, além de smartphones e laptops. Como todos os dispositivos são alimentados por energia solar, os DigiTrucks podem atender comunidades que não tenham fornecimento de energia.

"O projeto permitirá que pessoas das áreas mais rurais de Uganda possam se capacitar em TIC e impulsionar seus negócios com o comércio eletrônico e marketing online. É por isso que temos o slogan 'Você melhor para uma Uganda melhor'", disse Gao Fei, Diretor Administrativo da Huawei Uganda. "Continuaremos inovando e nos esforçando com nossos parceiros para promover um mundo digital mais inclusivo e sustentável para todos".

Até o momento, a Huawei realizou Projetos DigiTruck no Quênia, em Gana e na França, com foco em levar capacitação digital às pessoas mais propensas a serem deixadas para trás no mundo digital, incluindo comunidades rurais, idosos, jovens desempregados, mulheres e pessoas com deficiências.

A TECH4ALL é a iniciativa e plano de ação de inclusão digital de longo prazo da Huawei. Proporcionada por parcerias e tecnologias inovadoras, a iniciativa TECH4ALL foi desenvolvida para promover a inclusão e a sustentabilidade no mundo digital.

Para mais informações, visite o site da TECH4ALL da Huawei: https://www.huawei.com/en/tech4all

