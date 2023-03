Huawei i partnerzy wspierają włączenie cyfrowe w Ugandzie poprzez projekt DigiTruck

DigiTruck zapewni darmowe szkolenia z kompetencji cyfrowych dla ponad 10 tysięcy beneficjentów.

KIRUHURA, Uganda, 13 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Prezydent Ugandy H.E Yoweri Kaguta Museveni oficjalnie ogłosił inaugurację projektu DigiTruck w Ugandzie.

W ramach tego przedsięwzięcia na przestrzeni 3 lat ponad 10 tysięcy beneficjentów weźmie udział w darmowych szkoleniach z kompetencji cyfrowych.

DigiTruck project launched by H.E. Yoweri K. Museveni, the President of the Republic of Uganda

Startujący 8 marca podczas wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (MDK) w dystrykcie Kiruhura, projekt DigiTruck jest częścią inicjatywy TECH4ALL firmy Huawei, która jest realizowanym od wielu lat programem na rzecz włączenia społecznego i zrównoważonego rozwoju na całym globie.

Prezydent Yoweri Museveni skomentował na Twitterze: „Zainaugurowałem projekt Huawei DigiTruck w Ugandzie. Pomoże on 10 tysiącom Ugandyjczyków przez okres 3 lat, szczególnie drobnym przedsiębiorcom, właścicielom firm, kobietom, młodym dziewczętom i studentom zdobyć kompetencje cyfrowe". Dodał również, że „Transformacja cyfrowa jest jednym z kluczowych motorów napędowych efektywnego rozwoju zasobów ludzkich. Z przyjemnością inauguruję więc projekt firmy Huawei".

Zgodnie z misją Międzynarodowego Dnia Kobiet realizowaną przez „DigitAll: Innowacje dla równouprawnienia płci w przyszłości" oraz narodowym hasłem Ugandy: „Równe szanse w edukacji i nauce – technologie na rzecz innowacji dla równouprawnienia płci w przyszłości", priorytetowymi beneficjentami projektu Uganda DigiTruck są dziewczęta i kobiety. Pozostali beneficjenci to młodzi ludzie i właściciele mikroprzedsiębiorstw i małych firm, zwani w Ugandzie „Jua-Kali".

„Cyfryzacja firm Jua Kali pozwoli na uzyskanie stabilnych źródeł dochodów w sektorze drobnego handlu, pomagając małym firmom uczestniczyć w handlu regionalnym i krajowym, rozszerzyć bazę swoich potencjalnych klientów i zapewnić swoim klientom szerszy zakres usług i produktów – powiedział płk.(w st. spocz.) Okello P. Charles Engola, Minister Pracy, Zatrudnienia i Stosunków Pracy w Ugandzie. - Szkolenie poprawi też poziom włączenia społecznego pod względem finansowym dzięki lepszym zdolnościom realizowania mobilnych operacji finansowych i rozszerzy możliwości zatrudnienia, szczególnie na obszarach wiejskich".

Projekt Uganda DigiTruck realizowany we współpracy z Ministerstwem Pracy, Płci i Rozwoju Społecznego oraz międzynarodowym przedsiębiorstwem społecznym Close the Gap jest zbieżny z Narodowym Planem Rozwoju do roku 2040 i Strategią Agendy Cyfrowej w Edukacji. Inicjatywy skupiają się na promowaniu podstawowych kompetencji cyfrowych, komunikacji i informacji cyfrowej, cyfrowych transakcjach, korzystaniu z Internetu w celu rozwiązywania problemów, bezpieczeństwie w Internecie, odpowiedzialności obywatelskiej i prywatności danych.

„Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest pokonanie przepaści cyfrowej, Close the Gap wierzy, że kompetencje cyfrowe są kluczem do ekonomicznej i społecznej podmiotowości jednostek" – powiedziała Francisca Muema, kierowniczka projektu DigiTruck z Close the Gap.

Przerobione ze zużytych kontenerów przyczepy DigiTruck to doczepiane do ciężarówek mobilne sale lekcyjne, które można przywieźć do odległych społeczności, w których brakuje odpowiednich miejsc do nauki. Każdy spośród 40-godzinnych kursów uczy kompetencji cyfrowych związanych z korzystaniem z urządzeń, pakietów biurowych i Internetu oraz umiejętności miękkich, takich jak pisanie CV, składanie podań o pracę przez Internet i prowadzenie działalności gospodarczej w sieci. Posiadający łączność 4G Uganda DigiTruck może obsłużyć 20 kursantów na raz i ma na wyposażeniu inteligentne ekrany Huawei IdeaHub, smartfony i laptopy. Ponieważ wszystkie urządzenia zasilane są energią słoneczną, przyczepy DigiTruck mogą z powodzeniem działać nawet w społecznościach, w których brakuje dostępu do prądu.

„Projekt pozwoli osobom z najbardziej wiejskich rejonów Ugandy na zdobycie umiejętności informatycznych i uzyskanie lepszych wyników ze swojej działalności dzięki zastosowaniu e-handlu i marketingu internetowego. Dlatego właśnie naszym hasłem jest >>Lepszy/a Ty dla lepszej Ugandy<< – powiedział Gao Fei, dyrektor zarządzający Huawei Uganda. - Będziemy nadal tworzyć innowacje i podejmować wspólne wysiłki z naszymi partnerami w celu promowania bardziej włączającego i zrównoważonego świata cyfrowego dla wszystkich".

Huawei realizował jak dotąd projekty DigiTruck w Kenii, Ghanie i Francji, skupiając się na przekazywaniu umiejętności cyfrowych tym osobom, które są najbardziej zagrożone pozostaniem w tyle w cyfrowym świecie, w tym w społecznościach wiejskich, wśród osób starszych, bezrobotnej młodzieży, niepełnosprawnych i kobiet.

Huawei TECH4ALL

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa Huawei w dziedzinie włączenia cyfrowego i planu działania. Powstała dzięki innowacyjnym technologiom i nawiązanym partnerstwom, TECH4ALL służy promowaniu włączenia społecznego i zrównoważonego rozwoju w cyfrowym świecie.

Więcej informacji na stronie internetowej Huawei TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Śledź nas na Twitterze:

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2031200/DigiTruck_project_launched_H_E_Yoweri_K_Museveni_President_Republic.jpg

SOURCE Huawei