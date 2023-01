Společnost PreIPO se bude podílet na získávání 250 milionů dolarů pro financování fondu SPiCE II, jehož předchůdce SPiCE I byl vyhlášen za nejlepší fond rizikového kapitálu v oblasti blockchainu za rok 2022

BOCA RATON, Florida., 24. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost PreIPO®, přední poskytovatel inovativních řešení v oblasti finančních technologií, dnes oznámila uzavření strategické finanční aliance se společností SPiCE VC, která společnosti PreIPO® umožní dále rozšířit nabídku a přinášet špičkové finanční technologie na širší trh. Společnost PreIPO® nyní nabízí možnost investovat do fondu SPiCE II investorům, kteří by k němu dříve neměli přístup. Toto oznámení přichází v návaznosti na to, že fond SPiCE I dosáhl nejvyšší vnitřní míry návratnosti na trhu ve výši 50,7 % a byl označen za nejlepší fond rizikového kapitálu v oblasti blockchainu a tokenizace pro rok 2022.

What is PreIPO.com™?

„Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s PreIPO®," řekl Tal Elyashiv, zakladatel a řídící partner společnosti SPiCE VC. „Jejich odborné znalosti a podpora budou neocenitelné při dalším vývoji a uvádění našich inovativních fondů na trh."

Díky tomuto partnerství bude fond SPiCE II prezentován na platformě pro financování PreIPO®, kde získá bohatý datový prostor včetně sady klíčových nástrojů pro due diligence a marketing, a stane se tak prvním z mnoha fondů, do kterých bude možné investovat prostřednictví ekosystému PreIPO®. Fond SPiCE II bude mít také přístup k síti odborníků, investorů a potenciálních partnerů PreIPO® a k jejím zkušenostem s tím, jak pomoci společnostem zajistit další růst.

„PreIPO® má silný tým, který poskytuje inovativní řešení v oblasti finančních technologií," řekl Rob-Roy Roedel, partner společnosti SPiCE VC. „Jsme nadšeni, že s nimi můžeme spolupracovat a podporovat jejich růst, protože pokračují v rozvoji odvětví finančních technologií."

Nabídka na platformě PreIPO® bude strukturovaná jako podřízený fond, díky čemuž investoři získají bezprecedentní přístup k přednímu fondu rizikového kapitálu v ekosystému blockchainu a tokenizace, který by byl jinak dostupný jen několika vyvoleným s významným objemem investičního kapitálu. Díky spolupráci PreIPO® a SPiCE VC získají lidé přístup k investičním příležitostem v rámci fondů SPiCE VC s mnohem nižšími minimálními investičními požadavky než při přímé investici do fondu SPiCE II.

„Toto partnerství představuje pro společnost PreIPO® významný krok vpřed a pomůže jí nadále posouvat hranice možností ve světě finančních technologií. Těšíme se na společný vývoj a růst, který toto partnerství přinese," uvedl generální ředitel a předseda správní rady společnosti PreIPO® David Grzan.

Další informace o platformě PreIPO najdete na adrese https://preipo.com/ . Chcete-li se dozvědět více o fondu SPiCE II od společnosti SPiCE VC, navštivte stránku https://spicevc.com/

O společnosti PreIPO Corporation™

PreIPO® je finančně technologická společnost, která se specializuje na aktivní účast v transakcích s cennými papíry na soukromém trhu pro kvalifikované investory, prodávající, emitenty a finanční instituce prostřednictvím vertikálně integrovaného ekosystému „licencovaných a zároveň označených nabídek SaaS určených zejména pro makléře a obchodníky. Jako průkopník v oblasti digitálně distribuovaných finančních systémů zavádí společnost PreIPO® svou vlastní platformu PreIPO-as-a-Service Platform™. Nabízíme také program PreIPO INTELLI™, který umí shrnout hodiny a dny interního výzkumu do snadno stravitelných a použitelných informací pro kvalifikované investory. Navštivte naše webové stránky www.preipo.com nebo napište generálnímu řediteli Davidu Grzanovi na adresu [email protected] .

O SPiCE VC:

Společnost SPiCE VC nabízí fondy rizikového kapitálu, které investorům umožňují vydělat na masivním růstu ekosystému blockchainu a tokenizace. Společnost investuje po celém světě do platforem a poskytovatelů ekosystémů umožňujících přístup na kapitálové trhy, do bankovnictví, realit a dalších odvětví rozšířených o technologie blockchainu. SPiCE se zaměřuje na společnosti, které mají z masivního růstu tohoto odvětví největší prospěch. Tým manažerů společnosti SPiCE kombinuje institucionální know-how, praktické řízení, podnikatelské inovace a profesionální investiční zkušenosti. Jako podnikatelé, investoři a vedoucí pracovníci se podíleli na stovkách kol financování technologických projektů v celkové hodnotě miliard dolarů. Společnost SPiCE působí v USA, Švýcarsku, Singapuru a Izraeli. Chcete-li se o společnosti SPiCE VC dozvědět více, navštivte www.spicevc.com nebo napište zakladateli a řídícímu partnerovi Talovi Elyashivovi na adrese [email protected] .

Video - https://www.youtube.com/watch?v=FSdVJXBbLEs

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1974842/PreIPO_Corp_Logo.jpg

SOURCE PreIPO Corp