Společnost TCL blahopřeje španělské fotbalové reprezentaci k historickému vítězství na mistrovství světa
News provided byTCL
Jul 21, 2026, 08:13 ET
Společnost TCL se připojuje k fanouškům po celém Španělsku a oslavuje návrat španělského týmu na vrchol světového fotbalu
PAŘÍŽ, 21. července 2026 /PRNewswire/ -- Společnost TCL, přední světová značka v oblasti spotřební elektroniky a prémiový partner španělské fotbalové federace Real Federación Española de Fútbol (RFEF), blahopřeje španělské fotbalové reprezentaci, která tento víkend získala nejcennější trofej léta.
Šestnáct let po prvním triumfu fotbalové reprezentace si Španělsko připisuje další významný úspěch. Společnost TCL podporuje Real Federación Española de Fútbol již od roku 2023 a sdílí s touto organizací vášeň pro sport, který dokáže spojovat generace a vytvářet nezapomenutelné okamžiky pro fanoušky po celém světě.
„Gratulujeme španělskému fotbalovému týmu k tomuto mimořádnému úspěchu. Jeho cesta odráží talent, odhodlání a týmového ducha, díky nimž je fotbal silným zdrojem inspirace," uvedl Stefan Streit, marketingový ředitel společnosti TCL Europe. „Jako prémiový partner Real Federación Española de Fútbol jsme hrdí na to, že můžeme spolu s fanoušky z celého Španělska oslavovat a díky nejnovějším technologiím jim zprostředkovat zážitky ze zápasů."
Vítězství, které přesahuje hranice stadionu
V době, kdy uživatelé pro zábavu využívají různá zařízení, zůstává velké fotbalové finále jednou z mála příležitostí, kdy se rodiny a přátelé setkávají před jednou obrazovkou. A právě pro tyto okamžiky společnost TCL vyvíjí své zábavní technologie.
Řada televizorů TCL SQD-Mini LED je navržena tak, aby divákům při sledování živých sportovních přenosů přinesla větší rozměr, detaily a intenzitu, a to díky kombinaci přesného řízení osvětlení, živých barev a pohlcujícího zážitku z velkoplošného obrazu. Ve spojení s výkonným domácím audiosystémem pomáhají televizory TCL divákům sledovat dění na hřišti, vnímat energii davu a prožívat každý okamžik ještě intenzivněji.
Kromě domácí zábavy přispívá širší ekosystém společnosti TCL, který zahrnuje klimatizace, ledničky, pračky a propojené produkty pro každodenní život, k pohodlí v celé domácnosti, ať už se rodiny připravují na zápas, hostí přátele nebo společně oslavují po závěrečném písknutí rozhodčího.
Podpora španělské fotbalové reprezentace a síla sportu
Společnost TCL je hrdá na své rozsáhlé sponzorské aktivity v oblasti sportu a na podporu předních národních fotbalových týmů po celé Evropě.
Jakožto prémiový partner Real Federación Española de Fútbol zprostředkovává společnost TCL fanouškům vášeň a odhodlání španělského fotbalového týmu. Zároveň posiluje svůj závazek zlepšovat zážitky z významných sportovních událostí sledovaných z pohodlí domova.
V Itálii spolupracuje společnost TCL s Italskou fotbalovou federací a umožňuje fanouškům italského národního týmu, aby si sledování zápasů užili ještě víc. Společnost působí také v Německu jako oficiální partner Německé fotbalové federace a zároveň podporuje polskou, českou a slovenskou fotbalovou reprezentaci. TCL je rovněž globálním partnerem fotbalového klubu Arsenal, čímž rozšiřuje své vazby s fotbalovými fanoušky na mezinárodních trzích.
Závazek společnosti TCL vůči sportu přesahuje rámec fotbalu. Nedávno se společnost stala celosvětovým partnerem olympijských a paralympijských her až do roku 2032, díky čemuž bude během zmíněných her podporovat zážitky fanoušků i sportovců. To odráží dlouhodobý závazek společnosti TCL využívat technologie ke zlepšování sportovních zážitků a její víru v sílu sportu, který spojuje kultury, komunity a generace.
Objevte produkty TCL, které jsou navrženy tak, aby vylepšily zážitek ze sledování televize v pohodlí domova: https://www.tcl.com/eu/en.
O společnosti TCL
Společnost TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, jako jsou televizory, mobilní zařízení, audiozařízení, produkty pro chytrou domácnost a domácí spotřebiče. Produktová řada společnosti, která kombinuje promyšlený design a inovativní technologie s cílem inspirovat k výjimečným výkonům, nabízí nepostradatelné funkce a nenahraditelné zážitky. Jako jedna z největších světových značek v oblasti spotřební elektroniky pomáhá TCL díky vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů zprostředkovávat inovace všem. Další informace naleznete na stránkách: https://www.tcl.com.
TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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