TCL поздравляет национальную сборную Испании по футболу с исторической победой в чемпионате мира

TCL присоединяется к футбольным болельщикам по всей Испании в праздновании возвращения La Roja на вершину международного футбола

ПАРИЖ, 21 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- TCL, один из ведущих мировых брендов бытовой электроники и премиум-партнер Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поздравляет национальную сборную Испании по футболу, которая в эти выходные завоевала самый большой трофей лета.

TCL Congratulates Spain's National Football Team on a Historic Championship Victory TCL, Premium Partner of the Royal Spanish Football Federation

Спустя шестнадцать лет после первого триумфа La Roja национальная сборная Испании вновь создала поворотный момент в спортивной истории страны. С 2023 года TCL поддерживает Королевскую испанскую футбольную федерацию, разделяя страсть к спорту, способному объединять поколения и создавать незабываемые моменты для болельщиков во всем мире.

«Поздравляем La Roja с этим выдающимся достижением. Их путь является отражением таланта, решимости и коллективного духа, которые делают футбол мощным источником вдохновения», — сказал Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe. «Являясь премиум-партнером Королевской испанской футбольной федерации, мы с гордостью празднуем победу вместе с болельщиками по всей Испании и помогаем им наслаждаться соревнованиями с помощью новейших технологий».

Победа за пределами стадиона

В то время, как спортивные и развлекательные программы каждый смотрит на разных устройствах, крупный футбольный финал остается одним из немногих случаев, когда семьи и друзья могут собраться вместе у одного экрана. Именно ради таких моментов TCL и создает свои развлекательные технологии.

Серия светодиодных телевизоров TCL SQD-Mini TV Series предназначена для привнесения большего масштаба, детализации и насыщенности в «живые» спортивные трансляции, сочетая точность управления светом, яркость цветов и иммерсивный просмотр на большом экране. Вместе с мощной домашней аудио-системой телевизоры TCL помогают зрителям следить за ходом матча, слышать энергию толпы и испытывать более яркие эмоции от каждого момента.

Помимо домашних развлечений, более широкая экосистема TCL, в которую входят кондиционеры, холодильники, стиральные машины и подключаемые продукты, обеспечивает комфорт по всему дому, независимо от того, готовятся ли семьи к матчу, встречают друзей или празднуют вместе после финального свистка.

Поддержка La Roja и сила спорта

TCL гордится своим широким спортивным спонсорством и поддержкой ведущих национальных футбольных команд по всей Европе.

Являясь премиум-партнером Королевской испанской футбольной федерации, TCL приближает страсть и решимость La Roja к болельщикам, одновременно укрепляя свою приверженность улучшению того, как основные спортивные моменты ощущаются дома.

В Италии TCL сотрудничает с Итальянской федерацией футбола (FIGC), поддерживая качество просмотра матчей для болельщиков «команды в синем». Компания также представлена в Германии в качестве официального партнера Немецкого футбольного союза, наряду с поддержкой национальных футбольных сборных Польши, Чехии и Словакии. TCL также является глобальным партнером футбольного клуба «Арсенал», расширяя свои связи с футбольными болельщиками на международных рынках.

Приверженность TCL спорту также выходит за рамки футбола. Совсем недавно компания стала Всемирным партнером Олимпийских и Паралимпийских игр до 2032 года, поддерживая болельщиков и спортсменов во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Это отражает долгосрочную приверженность TCL использованию технологий для повышения эмоций от спортивных состязаний и веру компании в силу спорта для объединения культур, сообществ и поколений.

Откройте для себя продукты TCL для домашнего просмотра нового уровня: https://www.tcl.com/eu/en

О компании TCL

Компания TCL Electronics специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, мобильные устройства, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, которые вдохновляют на великие свершения, наша линейка продуктов предлагает незаменимые функции и значимый комфорт. Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок и современным мощностям по производству дисплейных панелей компания TCL как один из крупнейших в мире брендов потребительской электроники помогает сделать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.tcl.com

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей.

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