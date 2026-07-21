TCL поздравляет национальную сборную Испании по футболу с исторической победой в чемпионате мира

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TCL

Jul 21, 2026, 09:47 ET

TCL присоединяется к футбольным болельщикам по всей Испании в праздновании возвращения La Roja на вершину международного футбола

ПАРИЖ, 21 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- TCL, один из ведущих мировых брендов бытовой электроники и премиум-партнер Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поздравляет национальную сборную Испании по футболу, которая в эти выходные завоевала самый большой трофей лета.

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TCL Congratulates Spain's National Football Team on a Historic Championship Victory
TCL Congratulates Spain's National Football Team on a Historic Championship Victory
TCL, Premium Partner of the Royal Spanish Football Federation
TCL, Premium Partner of the Royal Spanish Football Federation

Спустя шестнадцать лет после первого триумфа La Roja национальная сборная Испании вновь создала поворотный момент в спортивной истории страны. С 2023 года TCL поддерживает Королевскую испанскую футбольную федерацию, разделяя страсть к спорту, способному объединять поколения и создавать незабываемые моменты для болельщиков во всем мире.

«Поздравляем La Roja с этим выдающимся достижением. Их путь является отражением таланта, решимости и коллективного духа, которые делают футбол мощным источником вдохновения», — сказал Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe. «Являясь премиум-партнером Королевской испанской футбольной федерации, мы с гордостью празднуем победу вместе с болельщиками по всей Испании и помогаем им наслаждаться соревнованиями с помощью новейших технологий».

Победа за пределами стадиона

В то время, как спортивные и развлекательные программы каждый смотрит на разных устройствах, крупный футбольный финал остается одним из немногих случаев, когда семьи и друзья могут собраться вместе у одного экрана. Именно ради таких моментов TCL и создает свои развлекательные технологии.

Серия светодиодных телевизоров TCL SQD-Mini TV Series предназначена для привнесения большего масштаба, детализации и насыщенности в «живые» спортивные трансляции, сочетая точность управления светом, яркость цветов и иммерсивный просмотр на большом экране. Вместе с мощной домашней аудио-системой телевизоры TCL помогают зрителям следить за ходом матча, слышать энергию толпы и испытывать более яркие эмоции от каждого момента.

Помимо домашних развлечений, более широкая экосистема TCL, в которую входят кондиционеры, холодильники, стиральные машины и подключаемые продукты, обеспечивает комфорт по всему дому, независимо от того, готовятся ли семьи к матчу, встречают друзей или празднуют вместе после финального свистка.

Поддержка La Roja и сила спорта

TCL гордится своим широким спортивным спонсорством и поддержкой ведущих национальных футбольных команд по всей Европе.

Являясь премиум-партнером Королевской испанской футбольной федерации, TCL приближает страсть и решимость La Roja к болельщикам, одновременно укрепляя свою приверженность улучшению того, как основные спортивные моменты ощущаются дома.

В Италии TCL сотрудничает с Итальянской федерацией футбола (FIGC), поддерживая качество просмотра матчей для болельщиков «команды в синем». Компания также представлена в Германии в качестве официального партнера Немецкого футбольного союза, наряду с поддержкой национальных футбольных сборных Польши, Чехии и Словакии. TCL также является глобальным партнером футбольного клуба «Арсенал», расширяя свои связи с футбольными болельщиками на международных рынках.

Приверженность TCL спорту также выходит за рамки футбола. Совсем недавно компания стала Всемирным партнером Олимпийских и Паралимпийских игр до 2032 года, поддерживая болельщиков и спортсменов во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Это отражает долгосрочную приверженность TCL использованию технологий для повышения эмоций от спортивных состязаний и веру компании в силу спорта для объединения культур, сообществ и поколений.

Откройте для себя продукты TCL для домашнего просмотра нового уровня: https://www.tcl.com/eu/en

О компании TCL

Компания TCL Electronics специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, мобильные устройства, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, которые вдохновляют на великие свершения, наша линейка продуктов предлагает незаменимые функции и значимый комфорт. Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок и современным мощностям по производству дисплейных панелей компания TCL как один из крупнейших в мире брендов потребительской электроники помогает сделать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.tcl.com

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей. 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/3006928/image1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/3006929/image2.jpg

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