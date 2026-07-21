TCL félicite l'équipe nationale espagnole de football pour sa victoire historique en coupe du monde

TCL se joint aux supporters de toute l'Espagne pour célébrer le retour de la Roja au sommet du football international

PARIS, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- TCL, marque mondiale de référence dans le domaine de l'électronique grand public et partenaire premium de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), félicite l'équipe nationale espagnole de football, qui a remporté ce week-end le plus prestigieux des trophées sportifs.

TCL Congratulates Spain's National Football Team on a Historic Championship Victory TCL, Premium Partner of the Royal Spanish Football Federation

Seize ans après le premier triomphe de la Roja, l'Espagne a une nouvelle fois écrit une page historique de l'histoire sportive du pays. Depuis 2023, TCL est aux côtés de la Fédération royale espagnole de football, partageant ainsi la passion pour un sport capable de rassembler les générations et d'offrir des moments inoubliables aux supporters du monde entier.

« Félicitations à la Roja pour cet exploit extraordinaire. Son parcours illustre le talent, la détermination et l'esprit d'équipe qui font du football une puissante source d'inspiration », a déclaré Stefan Streit, directeur marketing de TCL Europe. « En tant que partenaire premium de la Fédération royale espagnole de football, nous sommes fiers de nous associer à cette fête avec les supporters de toute l'Espagne et de leur permettre de vivre pleinement les matchs grâce aux technologies les plus récentes. »

Une victoire partagée au-delà du stade

À une époque où les loisirs se pratiquent sur différents appareils, une grande finale de football reste l'une des rares occasions de réunir famille et amis devant le même écran. C'est précisément pour ces moments que TCL développe ses technologies de divertissement.

La gamme de téléviseurs TCL SQD-Mini LED est conçue pour offrir une image plus grandiose, plus détaillée et plus intense lors de la diffusion d'événements sportifs en direct, en alliant un contrôle précis de la luminosité, des couleurs éclatantes et une expérience visuelle immersive sur grand écran. Associés à un système audio domestique performant, les téléviseurs TCL permettent aux téléspectateurs de suivre le déroulement du match, de ressentir l'énergie de la foule et de vivre chaque instant avec encore plus d'intensité.

Au-delà du divertissement à domicile, l'écosystème plus large de TCL, qui comprend des climatiseurs, des réfrigérateurs, des lave-linge et des produits connectés destinés à améliorer la vie de tous les jours, contribue au confort dans toute la maison, que ce soit lorsque les familles se préparent pour le match, reçoivent des amis ou font la fête ensemble après le coup de sifflet final.

Soutenir la Roja et le pouvoir du sport

TCL est fière de ses nombreux parrainages sportifs et de son soutien aux principales équipes nationales de football en Europe.

En tant que partenaire premium de la Fédération royale espagnole de football, TCL permet aux supporters de se sentir plus proches de la passion et de la détermination de la Roja, tout en renforçant son engagement à améliorer la façon dont les grands moments sportifs sont vécus à la maison.

En Italie, TCL s'est associé à la Federazione Italiana Giuoco Calcio afin d'améliorer l'expérience télévisuelle des supporters Azzurri. L'entreprise est également présente en Allemagne en tant que partenaire officiel de la Fédération allemande de football et apporte également son soutien aux équipes nationales de football polonaise, tchèque et slovaque. TCL est également partenaire mondial du club d'Arsenal, ce qui lui permet de renforcer ses liens avec les fans de football sur les marchés internationaux.

L'engagement de TCL dans le sport ne se limite pas au football. Tout récemment, l'entreprise est devenue partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques jusqu'en 2032, afin de contribuer à l'expérience des supporters et des athlètes tout au long de ces Jeux. Cela illustre l'engagement à long terme de TCL en faveur de l'utilisation de la technologie pour améliorer l'expérience sportive, ainsi que de sa conviction quant au pouvoir du sport de rassembler les cultures, les communautés et les générations.

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À propos de TCL

La société TCL Electronics est spécialisée dans la recherche sur l'électronique grand public, ainsi que le développement et la fabrication de produits connexes, notamment des téléviseurs, des appareils mobiles et audio, des produits pour la maison intelligente et des appareils électroménagers. Combinant design réfléchi et technologie innovante au service de l'excellence, sa gamme de produits propose des fonctionnalités incontournables pour créer une expérience qui a du sens. TCL est l'une des plus grandes marques mondiales d'électronique grand public, qui s'efforce d'innover pour tous grâce à sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et à son usine de panneaux d'affichage ultramoderne. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.tcl.com

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

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