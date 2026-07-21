TCL felicita a la selección española de fútbol por su histórica victoria en el campeonato

TCL se une a los aficionados de toda España para celebrar el regreso de La Roja a la cima del fútbol internacional

PARÍS, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, marca líder mundial en electrónica de consumo y socio prémium de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), felicita a la selección española de fútbol, que este pasado fin de semana se alzó con el trofeo más importante del verano.

TCL Congratulates Spain's National Football Team on a Historic Championship Victory TCL, Premium Partner of the Royal Spanish Football Federation

Dieciséis años después del primer triunfo de La Roja, España ha vuelto a protagonizar un momento clave en la historia deportiva del país. Desde el año 2023, TCL apoya a la Real Federación Española de Fútbol, compartiendo la pasión por un deporte capaz de unir generaciones y crear momentos inolvidables para los aficionados de todo el mundo.

"Enhorabuena a La Roja por este extraordinario logro. Su trayectoria refleja el talento, la determinación y el espíritu colectivo que hacen del fútbol una poderosa fuente de inspiración", declaró Stefan Streit, director de marketing de TCL Europe. "Como socio premium de la Real Federación Española de Fútbol, nos enorgullece celebrar junto a los aficionados de toda España y ayudarles a disfrutar de los partidos a través de las últimas tecnologías".

Una victoria compartida más allá del estadio

En una época en la que el entretenimiento se disfruta a través de múltiples dispositivos, una gran final de fútbol sigue siendo una de las pocas ocasiones que permite reunir a familiares y amigos alrededor de una misma pantalla. Para estos momentos, TCL diseña su tecnología de entretenimiento.

La serie de televisores LED TCL SQD-Mini está diseñada para proporcionar mayor escala, detalle e intensidad al deporte en directo, combinando un control preciso de la luz, colores vivos y una visualización inmersiva en pantalla grande. Junto con un potente audio doméstico, los televisores TCL ayudan al público a seguir el movimiento del partido, escuchar la energía de la multitud y experimentar cada momento con mayor impacto.

Más allá del entretenimiento en el hogar, el amplio ecosistema de TCL, que incluye aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras y productos para un estilo de vida conectado, contribuye al confort en toda la casa, ya sea que las familias se estén preparando para el partido, recibiendo a amigos o celebrando juntas después del pitido final.

Apoyando a La Roja y el poder del deporte

TCL se enorgullece de su amplio patrocinio deportivo y de su apoyo a las principales selecciones nacionales de fútbol de toda Europa.

Como socio prémium de la Real Federación Española de Fútbol, TCL acerca la pasión y la determinación de La Roja a los aficionados, al tiempo que refuerza su compromiso de mejorar la forma en que se viven los grandes momentos deportivos en casa.

En Italia, TCL colabora con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, mejorando la experiencia de los aficionados de la Azzurri. La compañía también está presente en Alemania como socio oficial de la Federación Alemana de Fútbol, además de su apoyo a las selecciones nacionales de Polonia, República Checa y Eslovaquia. Asimismo, TCL es socio global del Arsenal Football Club, ampliando su conexión con los aficionados al fútbol en mercados internacionales.

El compromiso de TCL con el deporte va más allá del fútbol. La compañía se convirtió recientemente en Socio Olímpico y Paralímpico Mundial hasta 2032, apoyando la experiencia de aficionados y atletas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Esto refleja el compromiso a largo plazo de TCL con el uso de la tecnología para mejorar la experiencia deportiva y su convicción en el poder del deporte para unir culturas, comunidades y generaciones.

Descubra los productos TCL diseñados para mejorar la experiencia de visualización en el hogar: https://www.tcl.com/eu/en

Acerca de TCL

TCL Electronics se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, dispositivos móviles, dispositivos de audio, productos para el hogar inteligente y electrodomésticos. Gracias a la combinación de un diseño cuidado con tecnología innovadora para inspirar la excelencia, nuestra gama de productos ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las marcas de electrónica de consumo más grandes del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra fábrica de paneles de visualización de última generación permiten a TCL ofrecer innovación para todos. Para obtener más información, visite: https://www.tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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