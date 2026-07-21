TCL gratuluje reprezentacji Hiszpanii w piłce nożnej historycznego triumfu w mistrzostwach

TCL dołącza do kibiców w całej Hiszpanii, świętujących powrót La Roja na szczyt światowego futbolu.

PARYŻ, 21 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- TCL, czołowa światowa marka z branży elektroniki użytkowej i partner premium Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (RFEF), składa gratulacje reprezentacji Hiszpanii w piłce nożnej, która w miniony weekend zdobyła najważniejsze trofeum tego lata.

TCL Congratulates Spain's National Football Team on a Historic Championship Victory TCL, Premium Partner of the Royal Spanish Football Federation

Szesnaście lat po swoim pierwszym triumfie, Hiszpania po raz kolejny zapisała przełomową kartę w historii krajowego sportu. Od 2023 r. TCL wspiera Królewski Hiszpański Związek Piłki Nożnej, dzieląc z nim pasję do sportu, który potrafi łączyć pokolenia i dostarczać kibicom na całym świecie niezapomnianych chwil.

„Gratulujemy La Roja tego niezwykłego osiągnięcia. Droga zespołu do zwycięstwa jest odzwierciedleniem talentu, determinacji i ducha wspólnoty, dzięki którym piłka nożna stanowi tak potężne źródło inspiracji - powiedział Stefan Streit, dyrektor ds. marketingu TCL Europe. - Jako partner premium Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej z dumą świętujemy razem z kibicami w całej Hiszpanii i pomagamy im przeżywać mecze dzięki najnowszym technologiom".

Zwycięstwo świętowane również poza stadionem

W czasach, gdy rozrywka dostępna jest na wielu różnych urządzeniach, wielki finał piłkarski pozostaje jedną z nielicznych okazji, które potrafią zgromadzić rodziny i przyjaciół przed wspólnym ekranem. Właśnie takim chwilom mają służyć technologie rozrywkowe opracowywane przez TCL.

Telewizory TCL z serii SQD-Mini LED zaprojektowano tak, aby nadawały transmisjom sportowym na żywo większą skalę, szczegółowość i intensywność, łącząc precyzyjne sterowanie podświetleniem, żywe kolory oraz angażujący obraz na dużym ekranie. W połączeniu z zaawansowanymi domowymi systemami audio telewizory TCL pozwalają widzom uważniej śledzić przebieg meczu, usłyszeć energię tłumu i przeżywać każdą chwilę z jeszcze większą intensywnością.

Poza rozwiązaniami z zakresu domowej rozrywki rozbudowany ekosystem TCL, obejmujący klimatyzatory, lodówki, pralki i połączone z siecią produkty codziennego użytku, zapewnia komfort w całym domu - niezależnie od tego, czy rodzina przygotowuje się do meczu, gości przyjaciół, czy wspólnie świętuje po ostatnim gwizdku.

Wsparcie dla La Roja i siły sportu

TCL jest dumny z szerokiego zaangażowania w sponsoring sportowy i wspierania czołowych narodowych reprezentacji piłkarskich w całej Europie.

Jako partner premium Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej TCL przybliża kibicom pasję i determinację La Roja, jednocześnie umacniając swoje zaangażowanie w doskonalenie sposobu, w jaki najważniejsze wydarzenia sportowe są przeżywane w domach.

We Włoszech TCL współpracuje z Włoskim Związkiem Piłki Nożnej, zapewniając kibicom Azzurri lepsze wrażenia podczas oglądania meczów. Firma jest również obecna w Niemczech jako oficjalny partner Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, a ponadto wspiera reprezentacje Polski, Czech i Słowacji. TCL jest także globalnym partnerem klubu Arsenal FC, rozszerzając tym samym swoje relacje z kibicami piłkarskimi na rynkach międzynarodowych.

Zaangażowanie TCL w sport wykracza również poza piłkę nożną. Niedawno firma została światowym partnerem olimpijskim i paralimpijskim do 2032 r., wspierając doświadczenia kibiców i sportowców podczas igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. Działania te są wyrazem długofalowego zaangażowania TCL w wykorzystywanie technologii do wzbogacania sportowych emocji oraz przekonania firmy o sile sportu, który potrafi łączyć kultury, społeczności i pokolenia.

Poznaj produkty TCL zaprojektowane z myślą o zapewnieniu jeszcze lepszych wrażeń podczas oglądania treści w domu: https://www.tcl.com/eu/en.

TCL

TCL Electronics specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, urządzeń mobilnych, sprzętu dźwiękowego i urządzeń do inteligentnego domu. Łącząc przemyślane wzornictwo i innowacyjne technologie z myślą o inspirowaniu do świetności, oferta produktowa firmy zapewnia niezbędne funkcje i doświadczenia o ogromnym znaczeniu. TCL Electronics jest jedną z największych marek elektroniki użytkowej na świecie, a jej zintegrowany pionowo łańcuch dostaw i nowoczesna fabryka wyświetlaczy pomagają TCL zapewnić wszystkim dostęp do innowacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.tcl.com.

TCL jest zastrzeżonym znakiem towarowym TCL Corporation. Pozostałe marki i znaki towarowe stanowią własność firm, do których należą.

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