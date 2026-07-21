TCL gratuluje reprezentacji Hiszpanii w piłce nożnej historycznego triumfu w mistrzostwach

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TCL

Jul 21, 2026, 08:17 ET

TCL dołącza do kibiców w całej Hiszpanii, świętujących powrót La Roja na szczyt światowego futbolu.

PARYŻ, 21 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- TCL, czołowa światowa marka z branży elektroniki użytkowej i partner premium Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (RFEF), składa gratulacje reprezentacji Hiszpanii w piłce nożnej, która w miniony weekend zdobyła najważniejsze trofeum tego lata.

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TCL Congratulates Spain's National Football Team on a Historic Championship Victory
TCL Congratulates Spain's National Football Team on a Historic Championship Victory
TCL, Premium Partner of the Royal Spanish Football Federation
TCL, Premium Partner of the Royal Spanish Football Federation

Szesnaście lat po swoim pierwszym triumfie, Hiszpania po raz kolejny zapisała przełomową kartę w historii krajowego sportu. Od 2023 r. TCL wspiera Królewski Hiszpański Związek Piłki Nożnej, dzieląc z nim pasję do sportu, który potrafi łączyć pokolenia i dostarczać kibicom na całym świecie niezapomnianych chwil.

„Gratulujemy La Roja tego niezwykłego osiągnięcia. Droga zespołu do zwycięstwa jest odzwierciedleniem talentu, determinacji i ducha wspólnoty, dzięki którym piłka nożna stanowi tak potężne źródło inspiracji - powiedział Stefan Streit, dyrektor ds. marketingu TCL Europe. - Jako partner premium Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej z dumą świętujemy razem z kibicami w całej Hiszpanii i pomagamy im przeżywać mecze dzięki najnowszym technologiom".

Zwycięstwo świętowane również poza stadionem

W czasach, gdy rozrywka dostępna jest na wielu różnych urządzeniach, wielki finał piłkarski pozostaje jedną z nielicznych okazji, które potrafią zgromadzić rodziny i przyjaciół przed wspólnym ekranem. Właśnie takim chwilom mają służyć technologie rozrywkowe opracowywane przez TCL.

Telewizory TCL z serii SQD-Mini LED zaprojektowano tak, aby nadawały transmisjom sportowym na żywo większą skalę, szczegółowość i intensywność, łącząc precyzyjne sterowanie podświetleniem, żywe kolory oraz angażujący obraz na dużym ekranie. W połączeniu z zaawansowanymi domowymi systemami audio telewizory TCL pozwalają widzom uważniej śledzić przebieg meczu, usłyszeć energię tłumu i przeżywać każdą chwilę z jeszcze większą intensywnością.

Poza rozwiązaniami z zakresu domowej rozrywki rozbudowany ekosystem TCL, obejmujący klimatyzatory, lodówki, pralki i połączone z siecią produkty codziennego użytku, zapewnia komfort w całym domu - niezależnie od tego, czy rodzina przygotowuje się do meczu, gości przyjaciół, czy wspólnie świętuje po ostatnim gwizdku.

Wsparcie dla La Roja i siły sportu

TCL jest dumny z szerokiego zaangażowania w sponsoring sportowy i wspierania czołowych narodowych reprezentacji piłkarskich w całej Europie.

Jako partner premium Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej TCL przybliża kibicom pasję i determinację La Roja, jednocześnie umacniając swoje zaangażowanie w doskonalenie sposobu, w jaki najważniejsze wydarzenia sportowe są przeżywane w domach.

We Włoszech TCL współpracuje z Włoskim Związkiem Piłki Nożnej, zapewniając kibicom Azzurri lepsze wrażenia podczas oglądania meczów. Firma jest również obecna w Niemczech jako oficjalny partner Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, a ponadto wspiera reprezentacje Polski, Czech i Słowacji. TCL jest także globalnym partnerem klubu Arsenal FC, rozszerzając tym samym swoje relacje z kibicami piłkarskimi na rynkach międzynarodowych.

Zaangażowanie TCL w sport wykracza również poza piłkę nożną. Niedawno firma została światowym partnerem olimpijskim i paralimpijskim do 2032 r., wspierając doświadczenia kibiców i sportowców podczas igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. Działania te są wyrazem długofalowego zaangażowania TCL w wykorzystywanie technologii do wzbogacania sportowych emocji oraz przekonania firmy o sile sportu, który potrafi łączyć kultury, społeczności i pokolenia.

Poznaj produkty TCL zaprojektowane z myślą o zapewnieniu jeszcze lepszych wrażeń podczas oglądania treści w domu: https://www.tcl.com/eu/en.

TCL

TCL Electronics specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, urządzeń mobilnych, sprzętu dźwiękowego i urządzeń do inteligentnego domu. Łącząc przemyślane wzornictwo i innowacyjne technologie z myślą o inspirowaniu do świetności, oferta produktowa firmy zapewnia niezbędne funkcje i doświadczenia o ogromnym znaczeniu. TCL Electronics jest jedną z największych marek elektroniki użytkowej na świecie, a jej zintegrowany pionowo łańcuch dostaw i nowoczesna fabryka wyświetlaczy pomagają TCL zapewnić wszystkim dostęp do innowacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.tcl.com.

TCL jest zastrzeżonym znakiem towarowym TCL Corporation. Pozostałe marki i znaki towarowe stanowią własność firm, do których należą.

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