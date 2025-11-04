Yadea brille à EICMA 2025 avec le nouveau Yadea Velax et son écosystème de recharge complet

MILAN, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- De retour au salon EICMA pour la huitième fois, Yadea a présenté ses dernières avancées en matière de performance des véhicules électriques et de technologie énergétique, en dévoilant une gamme de produits actualisée ainsi qu'un écosystème de recharge complet. Les innovations présentées lors d'un événement de lancement le 4 novembre illustrent l'engagement de Yadea à participer à l'avancement des voyages durables dans le monde entier.

The Yadea product conference live at EICMA 2025 in Milan, Italy

La pièce maîtresse de la présentation de Yadea est la Yadea Velax, une moto électrique à hautes performances, dotée d'un système de recharge remarquablement rapide qui permet de recharger la batterie à 80 % en seulement 20 minutes. La version Velax U est alimentée par deux batteries lithium ATL amovibles de 74V28Ah, offrant une autonomie de 110 km. Son moteur de 3000 W (avec une pointe à 4900 W et 176 N•m) offre une accélération instantanée et réactive. L'efficacité est optimisée grâce à un mode ECO avec freinage par récupération, tandis qu'un dispositif de gestion de l'énergie sophistiqué avec plus de 40 protections de système de gestion de batterie garantit à la fois la fiabilité et la sécurité du conducteur.

Au-delà de ses performances de base, la Velax veut offrir une expérience de conduite au confort raffiné et à la connectivité intelligente. La Velax a fait l'objet de réglages approfondis et de plus d'un million de tests de vibration pour garantir une conduite stable et confortable, tandis que le contrôle est assuré par un système de freinage robuste comprenant des freins à disque de 220 mm avec un système de freinage combiné. De plus, l'expérience de conduite est améliorée par plusieurs fonctions intelligentes. Les utilisateurs peuvent accéder à la Velax par Bluetooth ou par l'application Yadea APP, qui permet de partager les clés avec un maximum de cinq utilisateurs autorisés, ce qui est très pratique pour les familles.[1]

Suite à la commercialisation de la Yadea Keeness, la première moto électrique au monde récompensée par le Red Dot Award, la Yadea Keeness Long-Range Edition a également été présentée à EICMA 2025. Alimentée par une batterie au lithium de 72V109Ah, elle atteint jusqu'à 170 km d'autonomie, offrant ainsi une endurance encore plus grande.

Yadea introduit un écosystème de recharge complet pour faciliter la conduite et prolonger l'autonomie des véhicules. Ce réseau garantit des solutions énergétiques pratiques, efficaces et durables pour chaque cas de figure, avec des chargeurs rapides à domicile, des systèmes solaires à base de sodium, des stations de charge communautaires et des armoires d'échange de batteries.

La pierre angulaire de cet écosystème est la batterie Sodium, conçue pour une longévité exceptionnelle avec plus de 1 500 cycles de charge. La batterie prend en charge la charge ultra-rapide 1,5C et offre une autonomie fiable de plus de 100 km, avec des performances stables même à des températures aussi basses que -20°C. Représentant une avancée considérable en matière d'association de la sécurité, de l'endurance et du respect de l'environnement, Yadea prévoit de rendre cette technologie verte accessible à un plus grand nombre de cyclistes dans le monde en élargissant sa gamme de modèles alimentés au sodium.

La huitième participation de Yadea à EICMA confirme son engagement de longue date sur le marché mondial et sa volonté constante d'innovation technologique. Cette détermination est encore démontrée par l'expansion stratégique de la marque en Europe, avec l'ouverture prévue de nouveaux magasins phares dans des villes clés telles que Milan, Zurich, Londres et Budapest. Ces développements s'inscrivent dans la mission principale de Yadea, consistant à offrir un voyage merveilleux aux utilisateurs du monde entier et d'améliorer l'expérience de voyage de sa base d'utilisateurs internationale en pleine croissance.

[1] Toutes les spécifications sont basées sur la version Yadea Velax U.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813343/photo.jpg