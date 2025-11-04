Yadea w centrum uwagi na targach EICMA 2025 dzięki nowemu pojazdowi Yadea Velax i ekosystemowi ładowania o wszechstronnym zastosowaniu

MEDIOLAN, 4 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Powracając na targi EICMA po raz ósmy, firma Yadea zaprezentowała swoje ostatnie postępy w obszarze wydajności pojazdów elektrycznych i technologii energetycznych, prezentując po raz pierwszy odświeżoną ofertą produktów i kompleksowy ekosystem ładowania. Innowacje zaprezentowane podczas wydarzenia inauguracyjnego, które odbyło się 4 listopada, podkreślają zaangażowanie firmy Yadea w rozwój zrównoważonej mobilności na całym świecie.

Głównym punktem ekspozycji firmy Yadea jest Yadea Velax, motocykl elektryczny o wysokiej wydajności, wyposażony w funkcję bardzo szybkiego ładowania, uzupełniającą poziom baterii do 80% w zaledwie 20 minut. Wersja Velax U zasilana jest wyjmowanym podwójnym akumulatorem litowym 74V28Ah ATL, zapewniającym zasięg do 100 km na jednym ładowaniu. Silnik o mocy 3000 W (z wartością szczytową na poziomie 4 900 W i momentem obrotowym 176 N•m) zapewnia natychmiastowe i responsywne przyspieszenie. Wydajność zoptymalizowano dzięki trybowi ECO z hamowaniem odzyskowym, podczas gdy zaawansowany system zarządzania energią obejmujący ponad 40 zabezpieczeń gwarantuje zarówno niezawodność, jak i bezpieczeństwo kierowcy.

Oprócz podstawowych parametrów, Velax zapewnia doświadczenia płynące z jazdy charakteryzujące się doskonałym komfortem i inteligentną łącznością. Velax został poddany rozległym ulepszeniom i ponad milionowi testów wibracyjnych aby zagwarantować stabilną i wygodną jazdę, podczas gdy pewność kierowania zapewnia solidny układ hamulcowy składający się z hamulców tarczowych 220 mm z systemem CBS. Doświadczenia płynące z jazdy zostały też ulepszone dzięki pakietowi inteligentnych funkcji. Użytkownicy mogą bezproblemowo uzyskać dostęp do motocykla Velax za pośrednictwem połączenia Bluetooth lub aplikacji Yadea APP, która umożliwia udostępnienie kluczyka pięciu uprawnionym użytkownikom, oferując praktyczne rozwiązanie dla członków rodziny.[1]

Po premierze pojazdu Yadea Keeness, pierwszego na świecie motocykla elektrycznego, który zdobył nagrodę Red Dot Award, podczas targów EICMA 2025 zaprezentowano wersję Yadea Keeness Long-Range Edition. Zasilany akumulatorem litowym 72V109Ah motocykl charakteryzuje się zasięgiem na poziomie 170 km, zapewniając jeszcze większą wytrzymałość.

W ramach działań ukierunkowanych na zapewnienie doświadczeń płynnej jazdy i przedłużenie zasięgu podróży, Yadea wprowadza kompletny ekosystem ładowania. Sieć zapewnia komfortowe, wydajne i zrównoważone rozwiązania energetyczne o wszechstronnym zastosowaniu, obejmujące szybkie ładowarki domowe, systemy solarne, stacje ładowania i szafy do wymiany akumulatora.

Sercem ekosystemu jest akumulator sodowy, opracowany z myślą o wyjątkowej żywotności z ponad 1 500 cyklami ładowania. Akumulator obsługuje ultra-szybkie ładowanie o współczynniku 1,5 C i zapewnia solidny zasięg przekraczający ponad 100 km, utrzymując stabilną wydajność nawet w tak niskich temperaturach jak -20°C. Podkreślając znaczące postępy w zakresie połączenia bezpieczeństwa, wytrzymałości i ochrony środowiska, Yadea planuje działania ukierunkowane na poprawę dostępności zielonych technologii dla większej liczby kierowców na całym świecie poprzez poszerzenie oferty produktowej obejmującej modele zasilane akumulatorami sodowymi.

Obecność firmy Yadea na targach EICMA po raz ósmy podkreśla jej długoletnie zaangażowanie w rynek globalny i konsekwentne dążenie do innowacyjności technologicznej. Zaangażowanie to jeszcze bardziej uwidacznia się w strategicznej ekspansji marki na rynku europejskim, gdzie planowane jest otwarcie nowych flagowych sklepów w kluczowych lokalizacjach, jak Mediolan, Zurych, Londyn i Budapeszt. Działania te są spójne z główną misją firmy Yadea, która obejmuje dążenie do zapewnienia wspaniałej podróży użytkownikom na całym świecie i ulepszanie doświadczeń płynących z jazdy dla rosnącego grona użytkowników.

[1] Wszystkie specyfikacje oparte są na danych dot. wersji Yadea Velax U

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813343/photo.jpg