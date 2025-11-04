Yadea блистает на EICMA 2025 с новым Yadea Velax и экосистемой зарядки для любых сценариев
Nov 04, 2025, 12:12 ET
МИЛАН, 4 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Участвуя в EICMA в восьмой раз, компания Yadea продемонстрировала свои последние достижения в области производительности электромобилей и энергетических технологий, представив обновленную линейку продуктов вместе с комплексной экосистемой зарядки. Представленные на презентации 4 ноября инновации подчеркивают приверженность Yadea продвижению устойчивых путешествий по всему миру.
Центральным элементом презентации Yadea является Yadea Velax, высокопроизводительный электрический мотоцикл с удивительно быстрой зарядкой — аккумулятор заряжается до 80 % всего за 20 минут. Версия Velax U оснащена двойными съемными литиевыми батареями 74V28Ah ATL, обеспечивающими запас хода до 110 км. Его двигатель мощностью 3 000 Вт (максимальная мощность 4 900 Вт и 176 Н•м крутящего момента) обеспечивает мгновенное реактивное ускорение. Оптимальная эффективность достигается за счет режима ECO с рекуперативным торможением, в то время как сложная система управления энергопотреблением с более чем 40 элементами защиты BMS гарантирует как надежность, так и безопасность водителя.
Помимо основной производительности, Velax обеспечивает изысканный комфорт и интеллектуальную связь в поездке. Новый Velax обладает улучшенными характеристиками и внешним видом, прошел более миллиона вибрационных испытаний для гарантии стабильной и комфортной езды, в то время как уверенное управление обеспечивается надежной тормозной системой с 220-миллиметровыми дисковыми тормозами с CBS. Вождение стало более комфортным благодаря набору интеллектуальных функций. Пользователи могут легко получить доступ к Velax через Bluetooth или приложение Yadea, которое позволяет делиться ключами с пятью авторизованными пользователями, что является удобным для семей.[1]
После выпуска Yadea Keeness, первого в мире электрического мотоцикла, удостоенного награды Red Dot Award, на EICMA 2025 также был представлен Yadea Keeness Long-Range Edition. Он оснащен литиевой батареей 72V109Ah и обеспечивает запас хода до 170 км, являясь при этом более долговечным.
Плавная езда в сочетании с увеличением дальности поездки стали возможны благодаря экосистеме полной зарядки Yadea. Эта сеть обеспечивает удобные, эффективные и устойчивые энергетические решения для любого сценария, включая домашние быстрые зарядные устройства, солнечные системы на основе натрия, общественные зарядные станции и шкафы для замены аккумуляторов.
Краеугольным камнем этой экосистемы является натриевый аккумулятор, разработанный для исключительной долговечности с более чем 1 500 циклами зарядки. Аккумулятор обеспечивает сверхбыструю зарядку 1,5 C и обеспечивает надежный запас хода более 100 км, поддерживая стабильную работу даже при такой низкой температуре как -20 °C. Являясь значительным достижением, сочетающим безопасность, долговечность и экологичность, Yadea планирует сделать эту зеленую технологию доступной для большего числа пользователей по всему миру, расширив линейку моделей с натриевым питанием.
Участие компании Yadea в выставке EICMA в 8 раз подчеркивает ее давнюю приверженность мировому рынку и последовательное стремление к технологическим инновациям. Об этой приверженности также свидетельствует стратегическая экспансия бренда в Европе, где планируется открытие новых флагманских магазинов в знаковых городах, включая Милан, Цюрих, Лондон и Будапешт. Эти события соответствуют основной миссии Yadea — подарить пользователям по всему миру прекрасное путешествие, которое улучшает опыт поездок для растущей международной базы пользователей.
[1] Все технические характеристики основаны на версии Yadea Velax U
