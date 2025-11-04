Yadea блистает на EICMA 2025 с новым Yadea Velax и экосистемой зарядки для любых сценариев

МИЛАН, 4 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Участвуя в EICMA в восьмой раз, компания Yadea продемонстрировала свои последние достижения в области производительности электромобилей и энергетических технологий, представив обновленную линейку продуктов вместе с комплексной экосистемой зарядки. Представленные на презентации 4 ноября инновации подчеркивают приверженность Yadea продвижению устойчивых путешествий по всему миру.

The Yadea product conference live at EICMA 2025 in Milan, Italy

Центральным элементом презентации Yadea является Yadea Velax, высокопроизводительный электрический мотоцикл с удивительно быстрой зарядкой — аккумулятор заряжается до 80 % всего за 20 минут. Версия Velax U оснащена двойными съемными литиевыми батареями 74V28Ah ATL, обеспечивающими запас хода до 110 км. Его двигатель мощностью 3 000 Вт (максимальная мощность 4 900 Вт и 176 Н•м крутящего момента) обеспечивает мгновенное реактивное ускорение. Оптимальная эффективность достигается за счет режима ECO с рекуперативным торможением, в то время как сложная система управления энергопотреблением с более чем 40 элементами защиты BMS гарантирует как надежность, так и безопасность водителя.

Помимо основной производительности, Velax обеспечивает изысканный комфорт и интеллектуальную связь в поездке. Новый Velax обладает улучшенными характеристиками и внешним видом, прошел более миллиона вибрационных испытаний для гарантии стабильной и комфортной езды, в то время как уверенное управление обеспечивается надежной тормозной системой с 220-миллиметровыми дисковыми тормозами с CBS. Вождение стало более комфортным благодаря набору интеллектуальных функций. Пользователи могут легко получить доступ к Velax через Bluetooth или приложение Yadea, которое позволяет делиться ключами с пятью авторизованными пользователями, что является удобным для семей.[1]

После выпуска Yadea Keeness, первого в мире электрического мотоцикла, удостоенного награды Red Dot Award, на EICMA 2025 также был представлен Yadea Keeness Long-Range Edition. Он оснащен литиевой батареей 72V109Ah и обеспечивает запас хода до 170 км, являясь при этом более долговечным.

Плавная езда в сочетании с увеличением дальности поездки стали возможны благодаря экосистеме полной зарядки Yadea. Эта сеть обеспечивает удобные, эффективные и устойчивые энергетические решения для любого сценария, включая домашние быстрые зарядные устройства, солнечные системы на основе натрия, общественные зарядные станции и шкафы для замены аккумуляторов.

Краеугольным камнем этой экосистемы является натриевый аккумулятор, разработанный для исключительной долговечности с более чем 1 500 циклами зарядки. Аккумулятор обеспечивает сверхбыструю зарядку 1,5 C и обеспечивает надежный запас хода более 100 км, поддерживая стабильную работу даже при такой низкой температуре как -20 °C. Являясь значительным достижением, сочетающим безопасность, долговечность и экологичность, Yadea планирует сделать эту зеленую технологию доступной для большего числа пользователей по всему миру, расширив линейку моделей с натриевым питанием.

Участие компании Yadea в выставке EICMA в 8 раз подчеркивает ее давнюю приверженность мировому рынку и последовательное стремление к технологическим инновациям. Об этой приверженности также свидетельствует стратегическая экспансия бренда в Европе, где планируется открытие новых флагманских магазинов в знаковых городах, включая Милан, Цюрих, Лондон и Будапешт. Эти события соответствуют основной миссии Yadea — подарить пользователям по всему миру прекрасное путешествие, которое улучшает опыт поездок для растущей международной базы пользователей.

[1] Все технические характеристики основаны на версии Yadea Velax U

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813343/photo.jpg