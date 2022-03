Spoločnosť Huawei rozsvieti so zákazníkmi a partnermi na veľtrhu MWC v Barcelone inteligentnú nízkouhlíkovú budúcnosť

BARCELONA, Španielsko, 3. marca 2022 /PRNewswire/ -- 1. marca sa počas výročného Svetového kongresu mobilných zariadení (MWC) v Barcelone v Španielsku konalo Globálne fórum digitálnej energie 2022 s témou „Lighting Up a Low-Carbon Smart Future" (Rozsvieťme nízko-uhlíkovú inteligentnú budúcnosť). Na fóre sa zúčastnilo takmer 200 priemyselných zákazníkov a organizácií z celého sveta. Lídri odvetvia sa podelili o poznatky, ako inovovať zelené nízkouhlíkové siete a dátové centrá a podporovať rozvoj čistej energie. Spoločnosť Huawei pozvala zákazníkov a partnerov, aby sa zúčastnili na slávnostnom ceremoniáli Lighting up a Green Future for the Industry, ktorého cieľom je naviesť operátorov na nízkouhlíkovú cestu.