Spoločnosť Skyworth PV zabezpečuje solárny projekt s výkonom 10 MW v Taliansku
Dec 31, 2025, 19:30 ET
Ocenenie za taliansky projekt a pokračujúci pokrok vo Francúzsku podporujú expanziu spoločnosti na európskom trhu s čistou energiou
MILÁNO, 1. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Skyworth PV, globálny poskytovateľ fotovoltických riešení, dosiahla ďalší míľnik vo svojej globálnej expanzii podpísaním zmluvy na projekt distribuovanej fotovoltickej elektrárne s výkonom 10 MW v Ocre, meste v talianskom regióne Abruzzo. Táto dohoda označuje začiatok fázy výstavby v rámci projektu. Najnovší úspech, spolu s neustálym pokrokom samostatného 10 MW projektu v Bordeaux vo Francúzsku, zdôrazňuje pokračujúce tempo spoločnosti pri budovaní odolnej a škálovateľnej siete čistej energie na kľúčových európskych trhoch.
Úspešné uzavretie dohody v Taliansku je príkladom disciplinovaného plnenia medzinárodnej rastovej stratégie spoločnosti Skyworth PV a odráža úlohu globálnych poskytovateľov obnoviteľnej energie pri podpore celosvetovej energetickej transformácie prostredníctvom dlhodobých a finančne efektívnych riešení.
1. Strategické zameranie: orientácia na kľúčové trhy a rozširovanie európskej stopy
V dynamickom a konkurenčnom globálnom prostredí fotovoltiky zostáva spoločnosť Skyworth PV odhodlaná dodržiavať svoju globálnu stratégiu tým, že uprednostňuje investície do etablovaných medzinárodných trhov s vysokým potenciálom. Taliansko, ktoré ťaží z bohatých zdrojov solárnej energie a vyspelého regulačného rámca, je pre spoločnosť už dlho kľúčovým európskym trhom. Tento nový taliansky projekt, spolu s ďalšími iniciatívami, ako je napríklad projekt Bordeaux s výkonom 10 MW vo Francúzsku, prispieva k energetickej transformácii Európy.
Tento vývoj nielen posilňuje európske projektové portfólio spoločnosti Skyworth PV a posilňuje jej prevádzkovú činnosť a prítomnosť značky na regionálnych trhoch, ale tiež kladie pevný základ pre jej ďalšiu expanziu po celom kontinente.
2. Záznam projektu: vytváranie ekologickej referenčnej hodnoty a dodávky čistej energie
Projekt, ktorý sa nachádza blízko hranice talianskych regiónov Lazio a Abruzzo, má inštalovaný výkon 10 MW. Po dokončení sa očakáva, že ročne vyrobí približne 14 059 milióna kWh elektriny. Tým sa každý rok výrazne znížia miestne emisie uhlíka a zároveň sa zabezpečí stabilná dodávka čistej elektriny.
Projekt, ktorý je teraz vo fáze „pripravený na výstavbu" (RTB), si zabezpečil miesto v mechanizme aukcií výkupných taríf talianskej vlády, čím podporil svoje budúce pripojenie k rozvodnej sieti a dlhodobú stabilitu príjmov.
3. Inovatívny model: integrácia miestnych odborných znalostí a stanovenie novej paradigmy partnerstva
Projekt realizuje spoločný podnik tvorený spoločnosťou Skyworth PV a miestnym talianskym partnerom. Spoločnosť Skyworth PV ako dodávateľ inžinierskych, obstarávacích a stavebných služieb preberá plnú zodpovednosť za celkovú výstavbu elektrárne a dodávku kľúčového zariadenia.
Štruktúra spoločného podniku odráža dôraz spoločnosti Skyworth PV na dodržiavanie predpisov a lokalizáciu na zámorských trhoch podľa požiadaviek trhu. Efektívne kombinuje silné stránky spoločnosti v oblasti fotovoltických technológií, výroby produktov a financovania projektov s hlbokými znalosťami miestneho trhu, predpisov a zdrojov zo strany talianskeho partnera. Táto spolupráca uľahčuje efektívnu realizáciu projektu v súlade s predpismi a vytvára komerčne udržateľný model zdieľaného rizika, zdieľaného prospechu a doplnkových silných stránok. Ponúka replikovateľný a škálovateľný model cezhraničného partnerstva, ktorý poskytuje referenčný rámec pre ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa čistou energiou, ktoré expandujú do celého sveta.
Úspešné podpísanie zmluvy v Taliansku a stabilný pokrok vo Francúzsku predstavujú významný míľnik v globálnej ceste spoločnosti Skyworth PV. Tieto projekty odrážajú dlhodobý záväzok spoločnosti urýchliť globálny prechod na čistú energiu a demonštrujú jej rastúcu úlohu pri dodávaní spoľahlivej solárnej infraštruktúry na medzinárodných trhoch.
Spoločnosť Skyworth PV je naďalej odhodlaná prehlbovať svoju globálnu prítomnosť. Využívaním svojich pokročilých technológií a lokálnych partnerstiev bude spoločnosť naďalej poháňať globálnu energetickú transformáciu a rozširovať prístup k čistej energii pre komunity na celom svete.
