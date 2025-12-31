Компания Skyworth PV получает заказ на проект солнечной электростанции мощностью 10 МВт в Италии

Получение заказа на проект в Италии и постоянный прогресс проекта во Франции поддерживают расширение компании на европейском рынке чистой энергии

МИЛАН, 1 января 2026 года /PRNewswire/ -- Компания Skyworth PV, глобальный поставщик фотоэлектрических решений, достигла очередной вехи в своей глобальной экспансии, подписав соглашение о строительстве распределенной фотоэлектрической станции мощностью 10 МВт в городе Окре в итальянском регионе Абруццо. Это соглашение знаменует начало строительного этапа проекта. Это последнее достижение в сочетании с устойчивым прогрессом отдельного проекта мощностью 10 МВт в Бордо, Франция, подчеркивает сохраняющийся импульс компании в плане создания устойчивой, масштабируемой сети экологически чистой энергии на основных рынках Европы.

Успешное заключение соглашения в Италии является примером дисциплинированной реализации компанией Skyworth PV своей стратегии международного роста и отражает роль глобальных поставщиков возобновляемых источников энергии в поддержке глобального энергетического перехода посредством рентабельных долгосрочных решений.

1. Стратегическая направленность: ориентация на основные рынки и расширение европейского присутствия

В условиях динамичной и конкурентной глобальной среды фотоэлектрических технологий компания Skyworth PV сохраняет приверженность своей глобальной стратегии, уделяя приоритетное внимание инвестициям в надежные международные рынки с высоким потенциалом. Италия, которая выгодно отличается обильными солнечными ресурсами и зрелой нормативно-правовой базой, уже давно является для компании ключевым европейским рынком. Этот новый итальянский проект в сочетании с другими инициативами, такими как проект в Бордо, Франция, мощностью 10 МВт, вносит вклад в энергетическую трансформацию Европы.

Это достижение не только укрепляет портфель европейских проектов Skyworth PV, усиливая ее операционную деятельность и присутствие бренда на региональных рынках, но и закладывает прочную основу для дальнейшего расширения компании на всем континенте.

2. Краткий обзор проекта: построение экологичного эталона и выработка чистой энергии

Этот проект, который находится недалеко от границы итальянских регионов Лацио и Абруццо, имеет номинальную мощность 10 МВт. После завершения он должен вырабатывать около 14,059 млн. кВт-ч электроэнергии в год. Это позволит значительно сократить ежегодные выбросы углерода в регионе, обеспечивая одновременно стабильное снабжение чистой электроэнергией.

Проект, в настоящее время находящийся на этапе «готовности к строительству» (RTB), получил место в аукционном механизме «зеленых» тарифов правительства Италии, что обеспечит поддержку его будущего подключения к энергосистеме и долгосрочной стабильности доходов.

3. Инновационная модель: интеграция местного опыта и формирование новой парадигмы партнерства

Проект реализуется совместным предприятием компании Skyworth PV и местного итальянского партнера. В качестве подрядчика EPC (проектирование, снабжение, строительство) компания Skyworth PV берет на себя полную ответственность за общее строительство станции и поставку основного оборудования.

Структура совместного предприятия отражает акцент Skyworth PV на обеспечение нормативного соответствия и ориентированную на рынок локализацию на зарубежных рынках. Оно эффективно сочетает в себе сильные стороны компании в области фотоэлектрических технологий, производства оборудования и проектного финансирования с глубоким пониманием местного рынка, правил и ресурсов итальянским партнером. Это сотрудничество способствует эффективной и обеспечивающей нормативное соответствие реализации проекта, а также создает коммерчески устойчивую модель общих рисков, общей выгоды и взаимодополняющих возможностей. Оно предлагает воспроизводимую и масштабируемую модель трансграничного партнерства, обеспечивая рекомендуемую структуру для других глобально расширяющихся компаний в области производства чистой энергии.

Успешное подписание контракта в Италии и устойчивый прогресс проекта во Франции знаменуют важную веху на пути глобального развития Skyworth PV. Эти проекты отражают долгосрочную приверженность компании ускорению глобального перехода на чистую энергию и демонстрируют ее растущую роль в обеспечении надежной инфраструктуры солнечной энергетики на международных рынках.

Компания Skyworth PV сохраняет приверженность углублению своего глобального присутствия. Используя свои передовые технологии и отношения с местными партнерами, компания продолжит стимулировать глобальный энергетический переход и расширять доступ к чистой энергии для сообществ по всему миру.