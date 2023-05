Spolupráce společností China Mobile a Huawei získala na veletrhu FutureNet World 2023 ocenění „The Operator Award"

LONDÝN, 13. května 2023 /PRNewswire/ -- Na veletrhu FutureNet World 2023, který se konal v Londýně od 3. do 4. května, získala spolupráce společnosti China Mobile a Huawei a jejich „Řešení digitálních dvojčat pro autonomní sítě (Digital Twin Solutions for Autonomous Networks)" cenu The Operator Award, což je jediné ocenění, které FutureNet World uděluje vynikajícím operátorům.

image

FutureNet World, přední světový summit v oblasti telekomunikací, si klade za cíl nastínit budoucí směr vývoje tohoto odvětví se zaměřením na automatizaci a inteligenci sítí. Projekt společnosti China Mobile získal toto ocenění po důkladném a přísném přezkoumání provedeném významnými analytiky z různých oborových organizací, jako jsou Omdia, TM Forum, ABI Research a Appledore Research, letos poprvé.

V posledních letech navázaly společnosti China Mobile a Huawei spolupráci v oblasti zkoumání vývoje autonomních sítí (AN) na vysoké úrovni založených na konceptu digitálního dvojčete a realizovaly různé pilotní postupy, které vedly k řadě inovativních úspěchů.

Computing Force Network (CFN)

Konvenční řešení neumožňují najít dostatečné výpočetní zdroje a optimální síť zároveň. Aby tento problém vyřešily, společnosti China Mobile a Huawei společně implementovaly mapu přepravní kapacity OTN v mnoha čínských provinciích, včetně provincie Kuang-tung. Toto inovativní řešení slouží k vizualizaci kombinované síťové a výpočetní topologie, což umožňuje vyhodnotit dopravní kapacitu online a doporučit optimální síť s výpočetními uzly nabízejícími dostatečné výpočetní zdroje. Kromě toho se používají standardní severní rozhraní, která usnadňují rychlé rozhodování a agilní poskytování služeb. To vše dramaticky zkrátilo dobu poskytování služeb ze dnů na 30 minut a zároveň zvýšilo využití výpočetních zdrojů o 17 %.

Přepínání základní cloudové sítě pro obnovu po havárii (disaster recover, DR)

Konvenční řešení se do značné míry spoléhají na manuální operace, což vede k prodloužení doby vyhodnocování DR. Tato řešení navíc postrádají schopnost vizuálně znázornit proces DR. K překonání těchto omezení společnosti China Mobile a Huawei společně nasadily v řadě čínských provincií, včetně provincií Če-ťiang a Che-nan, inteligentní asistenční technologie pro DR, které umožňují automatickou simulaci a vyhodnocování DR na základě digitálních dvojčat sítí. Tyto technologie výrazně zkrátily dobu vyhodnocování z jednoho týdne na 10 minut. Poskytují také komplexní a vizuální zobrazení celého procesu DR, čímž usnadňují jeho automatizaci. Společnost China Mobile použila tyto technologie k úspěšnému dokončení více než 10 cvičných DR zahrnujících miliony uživatelů.

Společnost China Mobile je i nadále odhodlána posilovat spolupráci se společností Huawei, přičemž jejich společným cílem je zavádění inovativnějších postupů v oblasti autonomních sítí (AN) a další zkoumání schopností AN na vysoké úrovni, včetně simulace služeb, školení AI, simulace zabezpečení a optimalizace sítě pomocí využití potenciálu digitálních dvojčat, a urychlení vývoje směrem k AN L4 do roku 2025, což umožní rozvoj nejrůznějších odvětví a katalyzuje digitální transformaci ekonomiky a společnosti.

FutureNet World: https://futurenetworld.net/events/futurenet-world-2023/event-awards/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074869/image.jpg

SOURCE Huawei