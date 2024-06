Stagwell (STGW) ja Not Perfect Network moodustavad ülemaailmse partnerluse, suurendades ühist võimekust Balti riikides

Not Perfecti eksperditeadmised loomemajandusliku tootmise valdkonnas toetavad Stagwelli ülemaailmseid kliente

NEW YORK ja VILNIUS, Leedu, 7. juuni 2024 /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ: STGW), turunduse muutmiseks loodud ülemaailne väljakutsete võrgustik, teatas täna Not Perfect Networki lisandumisest oma kiiresti kasvavasse globaalsesse sidusettevõtete võrgustikku, mis lisab Baltikumi regioonis täiustatud võimekust mastaapse loomemajandusliku tootmise, tehnoloogia ja disaini vallas.

Not Perfect on integreeritud loov-, digi- ja disainivõrgustik, kuhu kuulub ligi 100 inimest Leedust, Lätist ja Eestist. Not Perfectil on erakordselt tugev loomemajanduslik tootmine, mille aluseks on tema patenteeritud Creative FastForward™ -protsess, mis võimaldab võrgustikul toota suures mahus ja kiirelt kvaliteetset loomemajanduslikku toodangut. Ülemaailmse partnerina saab Not Perfect kasu Stagwelli keskendumisest tehnoloogilistele uuendustele turundusteenustes Stagwell Marketing Cloudi ja teiste oma võrgustiku digiettevõtete kaudu.

Not Perfect on Baltikumi üks tunnustatumaid agentuure, kelle kliendinimekiri sisaldab tihedaid kontakte oma kodupiirkonnas ja üha enamates riikides üle maailma. Ta teeb koostööd kõigi oma kontorite suurimate telekommunikatsiooniteenuste pakkujatega – Tele2, LMT ja Bite –, mis kõik on Balti riikide kümme suurimat reklaamijat. Teised märkimisväärsed kliendid on Carlsberg Group, Beam Suntory, NATO ja Leedu Punane Rist. Lisaks toetab agentuur suurimat ülemaailmset kodanikualgatust võitluses Venemaa desinformatsiooniga Ukraina sõja kontekstis nimega Call Russia, mida on ulatuslikult kajastanud CNN, BBC, CBS News, Reuters ja teised tippväljaanded.

„Not Perfect pakub täiuslikku kombinatsiooni auhinnatud loomingulisest, tehnilisest oskusteabest ja turunduskunstist, mida Stagwell on pühendunud tooma oma klientideni kogu maailmas," ütles Stagwell EMEA tegevjuht James Townsend. „Meie meeskonnad üle kogu EMEA on innukad kasutama oma teadmisi ja omakorda jagama oma võimeid digitaalse ümberkujundamise ja globaalse loomingu alal oma klientidega selles piirkonnas."

„Oleme aastaid imetlenud Stagwelli nende enneolematu koosseisu eest maailma parimatest loomingulistest agentuuridest, mis toodavad pidevalt kultuuri muutvat tööd. Tänapäeval muudab nende pakkumine, mis põhineb tipptasemel tehnoloogial, turundust kõige ambitsioonikamate kaubamärkide jaoks kogu maailmas. Me ei saaks olla rohkem põnevil, et ühendada jõud," ütles Not Perfect Networki tegevjuht Paulius Senuta.

Stagwelli ülemaailmne partnerlusprogramm annab klientidele paindlikud globaalsed lahendused, võimaldades Stagwellil teha koostööd piirkondlike ekspertidega, et laiendada turundusvõimalusi uutesse asukohtadesse. Alates programmi loomisest on Stagwell loonud partnerlussuhteid peaaegu 90 sidusettevõttega APACis, EMEAs, LATAMis ja Põhja-Ameerikas, laiendades Stagwelli ülemaailmset tegevusulatust 98 riigini.

Stagwelli ja Not Perfecti partnerlus on seotud Stagwelli suurema keskendumisega EMEA-le. Käesoleva aasta alguses avas ettevõte oma esimese piirkondliku peakorteri EMEA jaoks Londonis ja omandas kaks uut ettevõtet: What's Next Partners (WNP) Prantsusmaal ja Sidekick Ühendkuningriigis.

Teave Stagwelli kohta

Stagwell (NASDAQ: STGW) on väljakutsete võrgustik, mis on loodud turunduse ümberkujundamiseks. Pakume maailma kõige ambitsioonikamatele brändidele skaleeritud loomingulist jõudlust, ühendades kultuuri liikuva loovuse tipptehnoloogiaga, et ühtlustada turunduse kunsti ja teadust. Ettevõtjate juhtimisel on meie 13 000+ spetsialisti 34+ riigis ühendatud ühe eesmärgi alla: et suurendada tõhusust ja parandada äritulemusi oma klientide jaoks. Liituge meiega aadressil www.stagwellglobal.com.

About Not Perfect Network

Not Perfect Network on integreeritud loov-, digi- ja disainiagentuur, mille kontorid asuvad Leedus, Lätis ja Eestis. Oleme uuendanud kvaliteetset loomingulist arengut. Kasutades suuremat ja mitmekülgsemat loovtöötajate meeskonda, jõuame Creative FastForward™-i abil juhendamisest loovtööde väljatöötamiseni, tootes kiirelt suuri koguseid väga tõhusaid loovtöid. Oleme tuntud loomingulise töö poolest, mis pakub palju kõneainet. Olgu see siis meie kodupiirkonnas Baltikumis või üha enamates riikides üle maailma. Liituge meiega aadressil www.notperfect.com.

Not Perfect Networki avalike suhete kontaktisik

Lukas Pereckas

[email protected]

Stagwelli avalike suhete kontaktisik

Kara Gelber

[email protected]

