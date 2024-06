Stagwell (STGW) un Not Perfect Network veido globālu partnerību, stiprinot kopīgās spējas Baltijas valstīs

Not Perfect kompetence apjomīgas radošās industrijas jomā turpmāk atbalstīs Stagwell globālos klientus

ŅUJORKA un VIĻŅA, Lietuva, 2024. gada 6. jūnijs /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ: STGW), globālais izaicinātāju tīkls, kas izveidots mārketinga transformācijai, šodien paziņoja par Not Perfect Network pievienošanu savam strauji augošajam globālajam filiāļu tīklam, paplašinot radošās industrijas, tehnoloģiju un dizaina iespējas visā Baltijas reģionā.

As one of the most awarded agencies in the Baltics, Not Perfect’s client roster includes deep contacts in its home region and in an increasing number of countries around the world.

Not Perfect ir integrēts radošais, digitālais un dizaina tīkls, kurā darbojas gandrīz 100 cilvēku no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Not Perfect var lepoties ar izciliem panākumiem radošās industrijas jomā, ko nodrošina tā patentētais Creative FastForward™ process, kas ļauj tīklam paātrinātā veidā radīt lielu daudzumu kvalitatīvas radošās produkcijas. Būdams globāls sadarbības partneris, Not Perfect būs ieguvējs no Stagwell tehnoloģiju inovācijas specializācijas, izmantošanai mārketinga pakalpojumiem, lietojot Stagwell Marketing Cloud un citus digitālos uzņēmumus savā tīklā.

Kā viena no visvairāk apbalvotajām aģentūrām Baltijā, Not Perfect savā klientu lokā ir sapulcinājusi uzticamus partnerus gan dzimtajā reģionā, gan aizvien vairāk valstīs visā pasaulē. Katrā no saviem birojiem tā sadarbojas ar lielākajiem telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem – Tele2, LMT un Bite, kas katrs ietilpst desmit lielāko reklāmdevēju sarakstā Baltijas valstīs. Citi ievērojami klienti ir Carlsberg Group, Beam Suntory, NATO un Lietuvas Sarkanais Krusts. Turklāt aģentūra ir atbildīga par globālo pilsonisko iniciatīvu cīņā pret Krievijas dezinformāciju saistībā ar karu Ukrainā - Call Russia, par ko plaši ziņoja CNN, BBC, CBS News, Reuters un citas vadošās raidorganizācijas.

"Not Perfect ideāli apvieno sevī godalgotu radošo, tehnisko un mārketinga kompetenci, ko Stagwell ir apņēmies piedāvāt saviem klientiem visā pasaulē", teica Džeimss Taunsends (James Townsend), Stagwell EMEA izpilddirektors. "Mūsu komandas visā EMEA reģionā labprāt izmantos viņu pieredzi un, savukārt, dalīsies ar saviem klientiem reģionā ar mūsu iespējām digitālās pārveides un globālās radošās darbības jomā."

"Mēs jau gadiem ilgi esam apbrīnojuši Stagwell par neticamo pasaules labāko radošo aģentūru sastāvu, kas nepārtraukti rada kultūru mainošus darbus. Šodien viņu piedāvājums, ko nodrošina vismodernākās tehnoloģijas, pārveido mārketingu visambiciozākajiem zīmoliem visā pasaulē. Mēs esam sajūsmā par iespēju apvienot spēkus," teica Pauliuss Senuta (Paulius Senuta), Not Perfect Network izpilddirektors.

Stagwell globālā partneru programma nodrošina elastīgus globālus risinājumus klientiem, ļaujot Stagwell sadarboties ar reģionālajiem ekspertiem, lai paplašinātu mārketinga iespējas jaunās teritorijās. Kopš programmas darbības sākuma Stagwell ir izveidojis partnerattiecības ar gandrīz 90 filiālēm APAC, EMEA, LATAM un Ziemeļamerikā, paplašinot Stagwell globālo darbības pārklājumu līdz 98 valstīm.

Stagwell un Not Perfect sadarbība notiek, pastiprināti koncentrējoties uz EMEA priekš Stagwell. Šī gada sākumā uzņēmums atvēra savu pirmo EMEA reģionālo galveno biroju Londonā un iegādājās divus jaunus uzņēmumus - What 's Next Partners (WNP) Francijā un Sidekick Apvienotajā Karalistē.

Par Stagwell

Stagwell (NASDAQ: STGW) ir izaicinātāju tīkls, kas izveidots mārketinga transformācijai. Mēs nodrošinām pasaules ambiciozākajiem zīmoliem apjomīgu radošo sniegumu, apvienojot kultūru virzošu radošumu ar jaunākajām tehnoloģijām, lai saskaņotu mārketinga mākslu un zinātni. Uzņēmēju vadībā mūsu vairāk nekā 13000 speciālistu vairāk nekā 34 valstīs ir apvienojušies vienam mērķim: veicināt efektivitāti un uzlabot biznesa rezultātus saviem klientiem. Pievienojieties mums vietnē www.stagwellglobal.com

Par Not Perfect Network

Not Perfect Network ir integrēta radošā, digitālā un dizaina aģentūra ar birojiem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Mēs esam no jauna izveidojuši kvalitatīvu radošo attīstību. Izmantojot plašāku un daudzveidīgāku radošo darbinieku komandu, mēs ar Creative FastForward™ īstenojam radošos uzdevumus no plānojuma līdz radošajai izstrādei, radot ļoti efektīvus radošos darbus lielos apjomos paātrinātā veidā. Esam pazīstami ar radošiem darbiem, kas rosina nāciju mēroga runas. Neatkarīgi no tā, vai tas notiek mūsu dzimtajā reģionā Baltijā vai arvien vairāk valstīs visā pasaulē. Pievienojieties mums vietnē www.notperfect.com

