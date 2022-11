Sterling nawiązuje współpracę z Yoti w celu uruchomienia wyjątkowego przenośnego rozwiązania do weryfikacji tożsamości cyfrowej na skalę międzynarodową

Sterling i Yoti zintegrują unikalny sposób weryfikacji tożsamości cyfrowej z procesem zatrudniania nowych pracowników na obszarach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azji-Pacyfiku. Pozwoli to na sprawniejszą weryfikację potencjalnych pracowników przed zatrudnieniem w przedsiębiorstwach na całym świecie. Obie spółki wprowadzą też bezpieczne tożsamości cyfrowe dla kandydatów, którymi będą mogli dzielić się z innymi firmami i organizacjami, co przyniesie im szereg korzyści.

NOWY JORK, 9 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Sterling (NASDAQ: STER), czołowy dostawca rozwiązań z zakresu zarządzania tożsamością, nawiązuje współpracę ze spółką z dziedziny tożsamości cyfrowej Yoti , w celu usprawnienia sprawdzania historii potencjalnych pracowników i rozszerzenia swojej oferty rozwiązań w zakresie tożsamości cyfrowej. Współpraca pozwala połączyć ponad 45-letnie doświadczenie firmy Sterling w zakresie sprawdzania historii zatrudnienia z innowacyjną technologią weryfikacji tożsamości firmy Yoti. Globalne partnerstwo zwiększy możliwości firmy Sterling w zakresie tożsamości cyfrowej w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz w regionie Azji i Pacyfiku i przyspieszy realizację jej wizji w aspekcie tworzenia przenośnych i skoncentrowanych na ochronie prywatności tożsamości dla osób ubiegających się o pracę.

Partnerstwo Sterling-Yoti pozwoli na stworzenie unikalnego przepływu pracy weryfikacji tożsamości cyfrowej, który może być bezpośrednio włączony w proces zatrudniania, co pozwoli pracodawcom na zastosowanie podejścia opartego na tożsamości, w którym tożsamość kandydata może być weryfikowana przed sprawdzeniem pozostałych aspektów i przed samym zatrudnieniem. Usprawnia to proces weryfikacji potencjalnych kandydatów, ogranicza lub całkowicie eliminuje potrzebę korzystania z papierowych dokumentów i przyczynia się do uproszczenia procesu zatrudniania i wdrażania zarówno po stronie pracodawcy, jak i potencjalnego pracownika.

Dodatkowo, osoby ubiegające się o pracę, które zweryfikują swoją tożsamość poprzez Sterling i Yoti będą mogli z łatwością utworzyć swoją bezpieczną, pozwalającą na wielokrotne wykorzystanie, tożsamość cyfrową. Umożliwi im to jednorazową weryfikację tożsamości i dzielenie się danymi z innymi firmami w ciągu zaledwie kilku sekund, co usprawni proces weryfikacji po stronie pracodawcy i potencjalnego pracownika. Indywidualni użytkownicy będą mogli korzystać ze swojej tożsamości cyfrowej w związku z przyszłymi możliwościami zatrudnienia, weryfikacją wieku i innymi procesami wymagającymi weryfikacji tożsamości.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z Yoti, spółką będącą międzynarodowym liderem w dziedzinie cyfrowej weryfikacji tożsamości. Dzięki niej będziemy mogli poprawić dostęp do oferty usług firmy Sterling w zakresie tożsamości wśród pracodawców na całym świecie – powiedział Josh Peirez, dyrektor generalny Sterling. - Współpraca pozwoli nam zapewnić naszym klientom wyjątkowe, w pełni zintegrowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością cyfrową, które usprawni i uprości proces weryfikacji tożsamości w procesie zatrudniania pracowników i zwiększy dokładność ich weryfikacji".

Robin Tombs, dyrektor generalny Yoti: „Cieszymy się z możliwości połączenia naszej technologii cyfrowej weryfikacji tożsamości z wiedzą firmy Sterling w zakresie sprawdzania historii zatrudnienia, co pozwoli nam stworzyć innowacyjne i zintegrowane rozwiązanie w zakresie tożsamości cyfrowej. Możemy zaoferować firmom najbardziej kompleksowe, bezpieczne i efektywne metody sprawdzania historii zatrudnienia. Przyjmując podejście oparte w pierwszej kolejności na tożsamości, pracodawcy zyskają pewność, że o pracę ubiega się właściwa osoba i możliwość jej sprawniejszego wdrożenia na nowym stanowisku. Nasze metody sprawdzania tożsamości cyfrowej ułatwią sprawdzanie referencji pracowników i zwiększą efektywność całego procesu zatrudniania.

Firmy Sterling i Yoti nawiązały partnerstwo w celu opracowania w pełni zintegrowanego obiegu pracy, zbudowanego w całości na możliwej do wielokrotnego wykorzystania tożsamości cyfrowej i standardach ochrony prywatności. Klienci firmy Sterling i osoby ubiegające się o pracę będą mogli skorzystać z wyjątkowej usługi we wszystkich regionach międzynarodowych objętych działalnością firmy od 2023 r., a pierwsza faza wdrożenia rozpocznie się w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z nowymi przepisami, wyszukiwania w rejestrze prawa do pracy i rejestrze karnym w Wielkiej Brytanii można obecnie wykonywać cyfrowo z pomocą dostawcy usług tożsamości (IDSP). Spółka Yoti, wraz ze swoim partnerem, przedsiębiorstwem pocztowym Post Office, stała się pierwszym certyfikowanym dostawcą usług tożsamości w Wielkiej Brytanii. Sterling jest także certyfikowanym dostawcą usług tożsamości (IDSP), w ramach Brytyjskich Ram Tożsamości i Atrybutów Cyfrowych (UK Digital Identity & Attributes Trust Framework), w zakresie weryfikacji w rejestrze prawa do pracy (UK Right to Work), rejestrze karnym (DBS Criminal Record) i rejestrze prawa do wynajmu (UK Right to Rent).

Sterling (NASDAQ: STER) — czołowy dostawca usług sprawdzania historii zatrudnienia i tożsamości — oferuje weryfikację referencji i tożsamości, która pomaga przeszło 50 tys. klientów tworzyć kulturę skupioną na ludziach opartą na fundamencie zaufania i bezpieczeństwa. Wspierane przez technologie usługi firmy Sterling pomagają organizacjom z szeregu branż w tworzeniu doskonałego środowiska dla pracowników, partnerów i klientów. Prowadząca działalność na całym świecie spółka Sterling w ciągu 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r. zrealizowała ponad 95 milionów wyszukiwań. Odwiedź stronę sterlingcheck.com/.

Yoti to spółka technologiczna zajmująca się tożsamością cyfrową, która ułatwia potwierdzanie i weryfikację tożsamości oraz przekazywanie zaufanych danych zarówno drogą internetową, jak i osobiście. Obecnie zapewnia rozwiązania weryfikacyjne na całym świecie, obejmujące weryfikację tożsamości, weryfikację wieku, ePodpisy, zarządzanie dostępem i uwierzytelnianie. W Wielkiej Brytanii, Yoti nawiązał partnerstwo z Post Office w celu przyspieszenia wdrożenia tożsamości cyfrowej w całym kraju w obrębie 11,5 tys. urzędów pocztowych oraz w kanałach internetowych i innych. Ponad 12 milionów osób z całego świata pobrało darmową aplikację Yoti. Aplikacja jest dostępna w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, portugalskim i polskim. Yoti posiada certyfikat ISO/IEC 27001:2013 w zakresie usług weryfikacji tożsamości i ISAE 3000 (SOC 2) typu 2 w zakresie swoich procesów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem. Więcej informacji na stronie: www.yoti.com.

