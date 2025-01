StrataVision dévoile deux solutions d'IA inédites pour transformer le commerce de détail au NRF Big Show 2025

Les nouvelles solutions de vente au détail de StrataVision, Store-Within-a-Store Analytics et Retail Smart Alerts, sont alimentées par la plateforme de vision alimentée par l'IA propriétaire de l'entreprise.

Toutes les solutions de pointe de StrataVision pour le commerce de détail seront exposées au 2025 NRF Big Show.

SAN CARLOS, Californie, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- StrataVision, pionnier des solutions de vision par ordinateur alimentées par l'IA, annonce ce jour le lancement de deux technologies révolutionnaires conçues pour permettre aux détaillants d'être plus performants : Store-Within-a-Store Analytics et Retail Smart Alerts Solution. Ces innovations illustrent l'engagement de StrataVision à aider les détaillants à optimiser leurs opérations, à améliorer l'expérience clients et à obtenir des résultats commerciaux mesurables. Les visiteurs du NRF Big Show sont invités à se rendre au stand 1446 au Jacob K. Javits Convention Center à New York pour découvrir comment ces solutions façonnent l'avenir du commerce de détail.

Store-Within-a-Store Analytics : révolutionner les partenariats avec les détaillants

Avec l'essor des modèles store-within-a-store, les détaillants et leurs marques partenaires sont confrontés à des défis uniques pour comprendre le comportement des acheteurs et suivre les performances au sein d'espaces dédiés. La solution Store-Within-a-Store Analytics de StrataVision offre une visibilité sans précédent sur ces micro-environnements, en fournissant des informations détaillées sur la fréquentation, les taux d'engagement et les mesures de conversion.

Principaux avantages :

- Analyse précise des interactions avec les clients dans les différentes zones de marque.

- Des données en temps réel pour évaluer l'efficacité de la promotion et l'alignement du personnel.

- Une conception respectueuse de la vie privée qui garantit la conformité avec les réglementations internationales.

- Des données exploitables pour maximiser les opportunités de revenus en monétisant les emplacements de magasins de premier choix et en fournissant des informations aux partenaires.

Retail Smart Alerts Solution : améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction clients

Dans les environnements de vente au détail où tout va très vite, il est essentiel de minimiser les retards pour maintenir la satisfaction et la fidélité des clients. Les solutions de notification intelligente pour la vente au détail de StrataVision s'appuient sur une technologie avancée de vision par ordinateur pour surveiller les files d'attente aux caisses, les cabines d'essayage ou les comptoirs très fréquentés et identifier de manière proactive les goulets d'étranglement, permettant ainsi au personnel de réagir immédiatement.

Principaux avantages :

- Alertes automatisées pour le personnel afin d'optimiser l'affectation du travail en temps réel.

- Surveillance en temps réel pour assurer un flux continu de clients et minimiser les encombrements.

- Intégration facile avec les systèmes de magasins existants pour un déploiement fluide.

- Personnalisable et évolutif pour répondre aux besoins actuels des magasins et s'étendre à des zones supplémentaires, telles que les comptoirs de bijouterie ou les cabines d'essayage, selon les besoins.

« Les nouvelles solutions de StrataVision sont conçues pour répondre à deux des défis les plus pressants du secteur de la vente au détail : maximiser la valeur des partenariats avec les marques en magasin tout en optimisant la productivité du personnel en temps réel », déclare Bjoern Petersen, CEO, StrataVision. « En fournissant des informations exploitables en temps réel, nous permettons aux détaillants de rester agiles et compétitifs sur un marché qui évolue rapidement. »

Ces solutions s'appuient sur l'héritage d'innovation de StrataVision dans le secteur de la vente au détail, reflétant l'expertise approfondie de la société dans l'exploitation de la vision par ordinateur pilotée par l'IA pour générer des informations exploitables pour ses clients. Les deux solutions sont disponibles dès à présent et peuvent être adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des détaillants.

Pour plus d'informations sur les nouvelles solutions de vente au détail de StrataVision, visitez (www.stratavision.com) ou rencontrez notre équipe au stand 1446 du NRF 2025, du 12 au 14 janvier 2025, au Jacob K. Javits Convention Center. Pour demander une visite du stand ou une réunion avec un responsable de l'industrie, contactez-nous dès aujourd'hui. Suivez-nous également sur LinkedIn.

À propos de StrataVision

StrataVision est un fournisseur de solutions de vision par ordinateur alimentées par l'IA qui permettent aux détaillants d'optimiser leurs opérations, d'améliorer l'expérience des clients et d'obtenir des résultats mesurables. En exploitant la puissance de la technologie de pointe, StrataVision fournit des outils innovants qui ouvrent de nouvelles perspectives de réussite dans un écosystème de la vente au détail en constante évolution.

Contact avec les médias : Shari Rothman, CMO, StrataVision, [email protected], +1 416 669 5292

