StrataVision stellt auf der NRF Big Show 2025 zwei marktbestimmende KI-Lösungen zur Transformation des Einzelhandels vor

Die neuen Einzelhandelslösungen von StrataVision, Store-Within-a-Store Analytics und Retail Smart Alerts, basieren auf der firmeneigenen KI-gesteuerten Computer-Vision-Plattform.

Alle hochmodernen Einzelhandelslösungen von StrataVision werden auf der NRF Big Show 2025 zu sehen sein.

SAN CARLOS, Kalifornien, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- StrataVision, ein Pionier im Bereich KI-gestützter Computer-Vision-Lösungen, gab heute die Einführung von zwei bahnbrechenden Technologien bekannt, die Einzelhändlern zu mehr Leistung verhelfen sollen: Store-Within-a-Store Analytics und Retail Smart Alerts Solution. Diese Innovationen sind ein Beispiel für das Engagement von StrataVision, Einzelhändlern zu helfen, ihre Abläufe zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Besucher der NRF Big Show können am Stand Nr. 1446 im Jacob K. Javits Convention Center in New York erfahren, wie diese Lösungen die Zukunft des Einzelhandels gestalten.

Store-Within-a-Store Analytics : Revolutionierung von Einzelhandelspartnerschaften

Mit dem Aufkommen von Laden-im-Laden-Modellen stehen Einzelhändler und ihre Markenpartner vor einzigartigen Herausforderungen, wenn es darum geht, das Kundenverhalten zu verstehen und die Leistung in speziellen Bereichen zu verfolgen. StrataVisions „Store-Within-a-Store Analytics" bietet einen beispiellosen Einblick in diese Mikroumgebungen und liefert detaillierte Erkenntnisse über Laufkundschaft, Interaktionsraten und Konversionsmetriken.

Die wichtigsten Vorteile sind:

- Genaue Analyse der Interaktionen der Kunden innerhalb der einzelnen Markenbereiche.

- Echtzeitdaten zur Bewertung der Wirksamkeit von Werbemaßnahmen und zur Anpassung des Personalbestands.

- Datenschutzbewusstes Design, das die Einhaltung globaler Vorschriften gewährleistet.

- Verwertbare Daten zur Maximierung von Umsatzchancen durch Monetarisierung von erstklassigen Ladenstandorten und Bereitstellung von Erkenntnissen für Partner.

Retail Smart Alerts Solution : Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Kundenzufriedenheit

In schnelllebigen Einzelhandelsumgebungen ist die Minimierung von Verzögerungen entscheidend für die Zufriedenheit und Treue der Kunden. StrataVisions „Retail Smart Notification Solutions" nutzen fortschrittliche Computer-Vision-Technologie, um Warteschlangen an Kassen, Umkleidekabinen oder stark frequentierten Theken zu überwachen und Engpässe proaktiv zu erkennen, sodass das Personal sofort reagieren kann.

Die wichtigsten Vorteile sind:

- Automatische Warnmeldungen für Mitarbeiter zur Optimierung der Arbeitseinteilung in Echtzeit.

- Echtzeitüberwachung zur Gewährleistung eines reibungslosen Kundenflusses und zur Minimierung von Staus.

- Mühelose Integration in bestehende Filialsysteme für einen reibungslosen Einsatz.

- Anpassbar und skalierbar, um aktuellen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden und bei Bedarf auf zusätzliche Bereiche wie Schmucktheken oder Umkleidekabinen ausgeweitet zu werden.

„Die neuesten Lösungen von StrataVision sind darauf ausgelegt, zwei der dringendsten Herausforderungen des Einzelhandels zu bewältigen: die Maximierung des Werts von Markenpartnerschaften im Geschäft bei gleichzeitiger Optimierung der Mitarbeiterproduktivität in Echtzeit", so Björn Petersen, Geschäftsführer von StrataVision. „Durch die Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse in Echtzeit ermöglichen wir es Einzelhändlern, in einem sich schnell entwickelnden Markt agil und wettbewerbsfähig zu bleiben."

Diese Lösungen bauen auf dem Innovationserbe von StrataVision im Einzelhandelssektor auf und spiegeln die umfassende Expertise des Unternehmens bei der Nutzung von KI-gestützter Computer-Vision wider, um umsetzbare Erkenntnisse für seine Kunden zu gewinnen. Beide Lösungen sind ab sofort verfügbar und können auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Einzelhändler zugeschnitten werden.

Weitere Informationen über die neuen Einzelhandelslösungen von StrataVision finden Sie unter (www.stratavision.com) oder treffen Sie uns auf der NRF 2025 am Stand Nr. 1446, vom 12. bis 14. Januar 2025, im Jacob K. Javits Convention Center. Wenn Sie eine Standbesichtigung oder ein Treffen mit einer Führungskraft aus der Branche wünschen, kontaktieren Sie uns noch heute. Bitte folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Informationen zu StrataVision

StrataVision ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Computer-Vision-Lösungen, die Einzelhändler in die Lage versetzen, ihre Abläufe zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und messbare Ergebnisse zu erzielen. Durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien liefert StrataVision innovative Tools, die neue Möglichkeiten für den Erfolg in einer sich ständig weiterentwickelnden Einzelhandelslandschaft erschließen.

Medienkontakt: Shari Rothman, Leitung der Marketing-Abteilung, StrataVision, [email protected], +1 416 669 5292

