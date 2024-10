Sunwoda Energy figure sur la liste BNEF Energy Storage Tier 1 pour le T4 2024

SHENZHEN, Chine, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de solutions complètes de stockage d'énergie Sunwoda Energy a obtenu une place sur la liste Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Energy Storage Tier 1 pour le quatrième trimestre 2024. La liste BNEF Tier 1 est mondialement respectée pour sa crédibilité de recherche sectorielle, avec des critères stricts en matière d'innovation, d'impact sur le marché, de stabilité financière et de réussite des projets. Reconnue pour la fiabilité de ses produits de stockage d'énergie, la stabilité de ses projets mondiaux et sa solide assise financière, Sunwoda Energy excelle parmi les fabricants mondiaux, consolidant ainsi son statut de partenaire énergétique de confiance.

Sunwoda Energy Secures a Spot on the BNEF Energy Storage Tier 1 List for Q4 2024

Fournir des solutions de stockage d'énergie à l'échelle de l'industrie

Sunwoda Energy excelle en tant que fournisseur complet de stockage d'énergie, en s'appuyant sur les 30 années d'innovation de Sunwoda Group. La société supervise l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis les cellules de batterie et les systèmes de gestion des batteries (BMS) jusqu'aux systèmes de gestion de l'énergie (EMS), en passant par l'intégration des systèmes et les plateformes numériques, couvrant la recherche, la production et la maintenance. Le succès de Sunwoda Energy repose en outre sur sa technologie propriétaire de cellules de stockage d'énergie, allant de 72Ah à 600+Ah. En tête du secteur avec une densité énergétique de plus de 6,9 MWh, cette innovation propulse le stockage de l'énergie vers de nouvelles frontières en termes d'efficacité et d'évolutivité.

Soutenir un avenir énergétique durable dans tous les scénarios

Il convient également de mentionner que Sunwoda Energy fournit des solutions innovantes et de haute qualité adaptées aux différents besoins du marché. Son offre couvre cinq secteurs clés : le stockage à l'échelle des services publics, le stockage commercial et industriel, le stockage résidentiel, l'énergie de réseau et les parcs industriels sans carbone. Avec plus de 100 solutions de produits dans 30 scénarios, Sunwoda Energy s'est imposée comme l'un des acteurs les plus polyvalents dans ce domaine. En août 2024, Sunwoda Energy disposait d'une capacité installée cumulée de systèmes de stockage d'énergie (ESS) supérieure à 16 GWh, avec des opérations s'étendant à plus de 100 pays et régions dans le monde.

Des avancées technologiques pour un avenir sûr

En stimulant les investissements en R&D, Sunwoda Energy reste un leader technologique, fournissant des systèmes de grande capacité et des solutions de recharge adaptables. En partenariat avec des entreprises figurant au palmarès Fortune 500, l'entreprise garantit une sécurité de premier ordre grâce à un système complet de gestion de la qualité, de l'approvisionnement au déploiement.

Dans un contexte mondial de transition énergétique vers des sources plus vertes, Sunwoda Energy est en bonne voie pour mener la charge en étendant son empreinte internationale avec des projets notables en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Australie. Les principaux atouts de l'entreprise, à savoir l'intégration complète de la chaîne d'approvisionnement, l'innovation en matière de produits et la présence sur le marché mondial, sont des cartes maîtresses pour soutenir cette transition.

